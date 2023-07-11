https://uz.sputniknews.ru/20230711/vgik-tashkent-ekzamen-aleksey-vlasov-rossiya-36785730.html

Начальник департамента управления президента России приехал в ташкентский ВГИК

Начальник департамента управления президента России приехал в ташкентский ВГИК

Алексей Власов посетил экзамен по актерскому мастерству, который принимал известный узбекский актер Рустам Сагдуллаев.

2023-07-11T21:50+0500

2023-07-11T21:50+0500

2023-07-11T21:50+0500

культура

узбекистан

вгик

экзамены

рустам сагдуллаев

россия

филиал

вуз

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Начальник департамента Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов побывал на экзамене по актерскому мастерству в ташкентском ВГИКЕ, сообщили в вузе.Экзамен представлял собой серию отрывков из знаменитых кино и литературных произведений русской и узбекской классики. В него вошли сцены из "Мертвых душ" Гоголя, "Граната" Абдуллы Каххара, "Воскресения" Льва Толстого.Примечательно, что известный актер, почетный профессор ВГИКа, обладатель премии "Хрустальная Турандот", а также Национальной кинопремии Кыргызской Республики “Ак Илбирс” — Рустам Сагдуллаев "в качестве педагога принял первый в своей жизни экзамен", отметили в ташкентском филиале вуза.Ранее Sputnik сообщал о том, что в ташкентском ВГИКе планируют обучать молодых кинематографистов из Чечни.

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