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https://uz.sputniknews.ru/20230711/vgik-tashkent-ekzamen-aleksey-vlasov-rossiya-36785730.html
Начальник департамента управления президента России приехал в ташкентский ВГИК
Начальник департамента управления президента России приехал в ташкентский ВГИК
Алексей Власов посетил экзамен по актерскому мастерству, который принимал известный узбекский актер Рустам Сагдуллаев.
2023-07-11T21:50+0500
2023-07-11T21:50+0500
культура
узбекистан
вгик
экзамены
рустам сагдуллаев
россия
филиал
вуз
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Начальник департамента Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов побывал на экзамене по актерскому мастерству в ташкентском ВГИКЕ, сообщили в вузе.Экзамен представлял собой серию отрывков из знаменитых кино и литературных произведений русской и узбекской классики. В него вошли сцены из "Мертвых душ" Гоголя, "Граната" Абдуллы Каххара, "Воскресения" Льва Толстого.Примечательно, что известный актер, почетный профессор ВГИКа, обладатель премии "Хрустальная Турандот", а также Национальной кинопремии Кыргызской Республики “Ак Илбирс” — Рустам Сагдуллаев "в качестве педагога принял первый в своей жизни экзамен", отметили в ташкентском филиале вуза.Ранее Sputnik сообщал о том, что в ташкентском ВГИКе планируют обучать молодых кинематографистов из Чечни.
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культура узбекистан вгик экзамены рустам сагдуллаев россия филиал вуз
культура узбекистан вгик экзамены рустам сагдуллаев россия филиал вуз

Начальник департамента управления президента России приехал в ташкентский ВГИК

21:50 11.07.2023
© Ташкентский ВГИКНачальник департамента управления президента России Алексей Власов в ташкентском филиале ВГИКа
Начальник департамента управления президента России Алексей Власов в ташкентском филиале ВГИКа - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
© Ташкентский ВГИК
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Алексей Власов посетил экзамен по актерскому мастерству, который принимал известный узбекский актер Рустам Сагдуллаев.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Начальник департамента Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов побывал на экзамене по актерскому мастерству в ташкентском ВГИКЕ, сообщили в вузе.
© Ташкентский филиал ВГИКаЭкзамен по актерскому мастерству в ташкентском ВГИКе
Экзамен по актерскому мастерству в ташкентском ВГИКе - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Экзамен по актерскому мастерству в ташкентском ВГИКе
© Ташкентский филиал ВГИКа
© Ташкентский филиал ВГИКаЭкзамен по актерскому мастерству в Ташкентском филиале ВГИКа
Экзамен по актерскому мастерству в Ташкентском филиале ВГИКа - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Экзамен по актерскому мастерству в Ташкентском филиале ВГИКа
© Ташкентский филиал ВГИКа
© Ташкентский филиал ВГИКаЭкзамен по актерскому мастерству в ташкентском филиале ВГИКа
Экзамен по актерскому мастерству в ташкентском филиале ВГИКа - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Экзамен по актерскому мастерству в ташкентском филиале ВГИКа
© Ташкентский филиал ВГИКа
Экзамен представлял собой серию отрывков из знаменитых кино и литературных произведений русской и узбекской классики. В него вошли сцены из "Мертвых душ" Гоголя, "Граната" Абдуллы Каххара, "Воскресения" Льва Толстого.
© Ташкентский филиал ВГИКаНачальник департамента управления президента России Алексей Власов в ташкентском ВГИКе
Начальник департамента управления президента России Алексей Власов в ташкентском ВГИКе - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Начальник департамента управления президента России Алексей Власов в ташкентском ВГИКе
© Ташкентский филиал ВГИКа
"Мы уверены, что эта поросль талантливой молодежи не только поднимет узбекский кинематограф на новый уровень, но и внесёт вклад в развитие мирового кино", — сказал Власов.
© Ташкентский филиал ВГИКаРустам Сагдуллаев
Рустам Сагдуллаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Рустам Сагдуллаев
© Ташкентский филиал ВГИКа
Примечательно, что известный актер, почетный профессор ВГИКа, обладатель премии "Хрустальная Турандот", а также Национальной кинопремии Кыргызской Республики “Ак Илбирс” — Рустам Сагдуллаев "в качестве педагога принял первый в своей жизни экзамен", отметили в ташкентском филиале вуза.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в ташкентском ВГИКе планируют обучать молодых кинематографистов из Чечни.
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