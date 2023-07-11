Начальник департамента управления президента России приехал в ташкентский ВГИК
© Ташкентский ВГИКНачальник департамента управления президента России Алексей Власов в ташкентском филиале ВГИКа
© Ташкентский ВГИК
Алексей Власов посетил экзамен по актерскому мастерству, который принимал известный узбекский актер Рустам Сагдуллаев.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Начальник департамента Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов побывал на экзамене по актерскому мастерству в ташкентском ВГИКЕ, сообщили в вузе.
© Ташкентский филиал ВГИКаЭкзамен по актерскому мастерству в ташкентском ВГИКе
Экзамен по актерскому мастерству в ташкентском ВГИКе
© Ташкентский филиал ВГИКа
© Ташкентский филиал ВГИКаЭкзамен по актерскому мастерству в Ташкентском филиале ВГИКа
Экзамен по актерскому мастерству в Ташкентском филиале ВГИКа
© Ташкентский филиал ВГИКа
© Ташкентский филиал ВГИКаЭкзамен по актерскому мастерству в ташкентском филиале ВГИКа
Экзамен по актерскому мастерству в ташкентском филиале ВГИКа
© Ташкентский филиал ВГИКа
Экзамен представлял собой серию отрывков из знаменитых кино и литературных произведений русской и узбекской классики. В него вошли сцены из "Мертвых душ" Гоголя, "Граната" Абдуллы Каххара, "Воскресения" Льва Толстого.
© Ташкентский филиал ВГИКаНачальник департамента управления президента России Алексей Власов в ташкентском ВГИКе
Начальник департамента управления президента России Алексей Власов в ташкентском ВГИКе
© Ташкентский филиал ВГИКа
"Мы уверены, что эта поросль талантливой молодежи не только поднимет узбекский кинематограф на новый уровень, но и внесёт вклад в развитие мирового кино", — сказал Власов.
© Ташкентский филиал ВГИКаРустам Сагдуллаев
Рустам Сагдуллаев
© Ташкентский филиал ВГИКа
Примечательно, что известный актер, почетный профессор ВГИКа, обладатель премии "Хрустальная Турандот", а также Национальной кинопремии Кыргызской Республики “Ак Илбирс” — Рустам Сагдуллаев "в качестве педагога принял первый в своей жизни экзамен", отметили в ташкентском филиале вуза.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в ташкентском ВГИКе планируют обучать молодых кинематографистов из Чечни.