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Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230711/zarubejnyye-gosudarstva-lidery-pozdravleniya-mirziyoyev-vybory-pobeda-36776096.html
Лидеры зарубежных государств поздравили Мирзиёева с победой на выборах — что они отметили
Лидеры зарубежных государств поздравили Мирзиёева с победой на выборах — что они отметили
Одними из первых с победой на президентских выборах главу Узбекистана поздравили лидеры России, Китая, стран Центральной Азии (Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана), Азербайджана, Беларуси, Турции, Ирана, Венгрии, ОАЭ.
2023-07-11T17:11+0500
2023-07-11T17:11+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
шавкат мирзиёев
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си цзиньпин
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Президент Российской Федерации Владимир ПутинРезультаты голосования еще раз продемонстрировали широкую народную поддержку проводимого курса масштабных преобразований в Узбекистане, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, укрепление ее международного авторитета, защиту прав и интересов граждан.Председатель Китайской Народной Республики Си ЦзиньпинРезультат этих президентских выборов показывает, что Вы и проводимая Вами внутренняя и внешняя политика завоевали всецелую поддержку народа Узбекистана. Уверен, что под Вашим выдающимся руководством дело национального развития и возрождения несомненно достигнет больших успехов.Национальный лидер, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы БердымухамедовСердечно поздравил с убедительной победой на досрочных президентских выборах, пожелав благополучия и процветания братскому узбекскому народу.Президент Республики Таджикистан Эмомали РахмонИскренне поздравив с уверенной победой на состоявшихся досрочных президентских выборах в Узбекистане, обсудил вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, аграрной и других приоритетных отраслях.Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт ТокаевСердечно поздравил лидера Узбекистана с уверенной победой на состоявшихся президентских выборах, пожелав дальнейших успехов, благополучия и процветания.Президент Кыргызской Республики Садыр ЖапаровПоздравляя с победой, отметил, что итоги голосования являются ярким свидетельством доверия и широкой поддержки населением страны проводимой прагматичной политики, направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Узбекистана.Президент Туркменистана Сердар БердымухамедовИскренне поздравил с уверенной победой на досрочных выборах президента Узбекистана и обсудил вопросы дальнейшего углубления узбекско-туркменских отношений, стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.Президент Азербайджанской Республики Ильхам АлиевСердечно поздравил лидера нашей страны с убедительной победой на президентских выборах, пожелал мира, благополучия и процветания дружественному узбекскому народу.Президент Республики Беларусь Александр ЛукашенкоИскренне поздравил с убедительной победой на президентских выборах, пожелав больших успехов и процветания Узбекистану.Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип ЭрдоганОтметил высокую явку на голосовании и широкую поддержку населением проводимых реформ в Новом Узбекистане.Президент Исламской Республики Иран Ибрахим РаисиИскренне поздравил с убедительной победой на досрочных президентских выборах в Узбекистане, а также передал поздравления и приветствия от Верховного духовного лидера Ирана аятоллы Сайида Али Хаменеи.Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанСердечно поздравил с убедительной победой на досрочных президентских выборах, искренне пожелав мира, благополучия и процветания народу Узбекистана.Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан НазарбаевПоздравил главу Узбекистана с убедительной победой на досрочных президентских выборах, с большим удовлетворением отметив, что отношения добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном поступательно развиваются.Вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мансур Аль-НахаянСердечно поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на прошедших выборах, искренне пожелав благополучия и процветания узбекскому народу. Он также передал поздравления и наилучшие пожелания от имени президента ОАЭ шейха Мухаммада Аль-Нахаяна.
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узбекистан шавкат мирзиёев президент узбекистана президентские выборы победа поздравления владимир путин си цзиньпин эмомали рахмон касым-жомарт токаев
узбекистан шавкат мирзиёев президент узбекистана президентские выборы победа поздравления владимир путин си цзиньпин эмомали рахмон касым-жомарт токаев

Лидеры зарубежных государств поздравили Мирзиёева с победой на выборах — что они отметили

17:11 11.07.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.
Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Одними из первых с победой на президентских выборах главу Узбекистана поздравили лидеры России, Китая, стран Центральной Азии (Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана), Азербайджана, Беларуси, Турции, Ирана, Венгрии, ОАЭ.
© Sputnik / Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Владимир Путин
© Sputnik / Гавриил Григоров
/
Перейти в фотобанк
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Результаты голосования еще раз продемонстрировали широкую народную поддержку проводимого курса масштабных преобразований в Узбекистане, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, укрепление ее международного авторитета, защиту прав и интересов граждан.
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСи Цзиньпин
Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Си Цзиньпин
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Результат этих президентских выборов показывает, что Вы и проводимая Вами внутренняя и внешняя политика завоевали всецелую поддержку народа Узбекистана. Уверен, что под Вашим выдающимся руководством дело национального развития и возрождения несомненно достигнет больших успехов.
© Пресс-служба президента Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедов
В рамках официального визита в Туркменистан Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Верхней палаты Парламента этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Гурбангулы Бердымухамедов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Национальный лидер, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Сердечно поздравил с убедительной победой на досрочных президентских выборах, пожелав благополучия и процветания братскому узбекскому народу.
© Sputnik / Kazakh Presidential press office / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© Sputnik / Kazakh Presidential press office
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Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
Искренне поздравив с уверенной победой на состоявшихся досрочных президентских выборах в Узбекистане, обсудил вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, аграрной и других приоритетных отраслях.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Сердечно поздравил лидера Узбекистана с уверенной победой на состоявшихся президентских выборах, пожелав дальнейших успехов, благополучия и процветания.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Кыргызстана Садыр Жапаров
Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кыргызстана Садыр Жапаров после переговоров провели брифинг для представителей средств массовой информации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров
Поздравляя с победой, отметил, что итоги голосования являются ярким свидетельством доверия и широкой поддержки населением страны проводимой прагматичной политики, направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Искренне поздравил с уверенной победой на досрочных выборах президента Узбекистана и обсудил вопросы дальнейшего углубления узбекско-туркменских отношений, стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.
© SERGEI SUPINSKYПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением по итогам переговоров в Киеве 14 января 2022 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© SERGEI SUPINSKY
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Сердечно поздравил лидера нашей страны с убедительной победой на президентских выборах, пожелал мира, благополучия и процветания дружественному узбекскому народу.
© Sputnik / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Александр Лукашенко
© Sputnik / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Искренне поздравил с убедительной победой на президентских выборах, пожелав больших успехов и процветания Узбекистану.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Отметил высокую явку на голосовании и широкую поддержку населением проводимых реформ в Новом Узбекистане.
© AFP / Atta KenareИбрахим Раиси
Ибрахим Раиси - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Ибрахим Раиси
© AFP / Atta Kenare
Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси
Искренне поздравил с убедительной победой на досрочных президентских выборах в Узбекистане, а также передал поздравления и приветствия от Верховного духовного лидера Ирана аятоллы Сайида Али Хаменеи.
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Sputnik / Stringer
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Сердечно поздравил с убедительной победой на досрочных президентских выборах, искренне пожелав мира, благополучия и процветания народу Узбекистана.
© SputnikПервый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
© Sputnik
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на досрочных президентских выборах, с большим удовлетворением отметив, что отношения добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном поступательно развиваются.
© GEOFFROY VAN DER HASSELTВице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мансур Аль-Нахаян
Шайх Мансур Ол Наҳаён - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2023
Вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мансур Аль-Нахаян
© GEOFFROY VAN DER HASSELT
Вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мансур Аль-Нахаян
Сердечно поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на прошедших выборах, искренне пожелав благополучия и процветания узбекскому народу. Он также передал поздравления и наилучшие пожелания от имени президента ОАЭ шейха Мухаммада Аль-Нахаяна.
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