Лидеры зарубежных государств поздравили Мирзиёева с победой на выборах — что они отметили
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Одними из первых с победой на президентских выборах главу Узбекистана поздравили лидеры России, Китая, стран Центральной Азии (Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана), Азербайджана, Беларуси, Турции, Ирана, Венгрии, ОАЭ.
Владимир Путин
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Президент Российской Федерации Владимир Путин
Результаты голосования еще раз продемонстрировали широкую народную поддержку проводимого курса масштабных преобразований в Узбекистане, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, укрепление ее международного авторитета, защиту прав и интересов граждан.
Си Цзиньпин
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Результат этих президентских выборов показывает, что Вы и проводимая Вами внутренняя и внешняя политика завоевали всецелую поддержку народа Узбекистана. Уверен, что под Вашим выдающимся руководством дело национального развития и возрождения несомненно достигнет больших успехов.
Гурбангулы Бердымухамедов
Национальный лидер, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Сердечно поздравил с убедительной победой на досрочных президентских выборах, пожелав благополучия и процветания братскому узбекскому народу.
© Sputnik / Kazakh Presidential press office / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© Sputnik / Kazakh Presidential press office/
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
Искренне поздравив с уверенной победой на состоявшихся досрочных президентских выборах в Узбекистане, обсудил вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, аграрной и других приоритетных отраслях.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Сердечно поздравил лидера Узбекистана с уверенной победой на состоявшихся президентских выборах, пожелав дальнейших успехов, благополучия и процветания.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров
Поздравляя с победой, отметил, что итоги голосования являются ярким свидетельством доверия и широкой поддержки населением страны проводимой прагматичной политики, направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Узбекистана.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Искренне поздравил с уверенной победой на досрочных выборах президента Узбекистана и обсудил вопросы дальнейшего углубления узбекско-туркменских отношений, стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.
© SERGEI SUPINSKYПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© SERGEI SUPINSKY
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Сердечно поздравил лидера нашей страны с убедительной победой на президентских выборах, пожелал мира, благополучия и процветания дружественному узбекскому народу.
Александр Лукашенко
© Sputnik / Пресс-служба президента Казахстана/
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Искренне поздравил с убедительной победой на президентских выборах, пожелав больших успехов и процветания Узбекистану.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
© Sputnik / Pavel Bednyakov/
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Отметил высокую явку на голосовании и широкую поддержку населением проводимых реформ в Новом Узбекистане.
© AFP / Atta KenareИбрахим Раиси
Ибрахим Раиси
© AFP / Atta Kenare
Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси
Искренне поздравил с убедительной победой на досрочных президентских выборах в Узбекистане, а также передал поздравления и приветствия от Верховного духовного лидера Ирана аятоллы Сайида Али Хаменеи.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Сердечно поздравил с убедительной победой на досрочных президентских выборах, искренне пожелав мира, благополучия и процветания народу Узбекистана.
© SputnikПервый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
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Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на досрочных президентских выборах, с большим удовлетворением отметив, что отношения добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном поступательно развиваются.
© GEOFFROY VAN DER HASSELTВице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мансур Аль-Нахаян
Вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мансур Аль-Нахаян
© GEOFFROY VAN DER HASSELT
Вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мансур Аль-Нахаян
Сердечно поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на прошедших выборах, искренне пожелав благополучия и процветания узбекскому народу. Он также передал поздравления и наилучшие пожелания от имени президента ОАЭ шейха Мухаммада Аль-Нахаяна.