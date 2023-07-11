https://uz.sputniknews.ru/20230711/zarubejnyye-gosudarstva-lidery-pozdravleniya-mirziyoyev-vybory-pobeda-36776096.html

Лидеры зарубежных государств поздравили Мирзиёева с победой на выборах — что они отметили

Лидеры зарубежных государств поздравили Мирзиёева с победой на выборах — что они отметили

Одними из первых с победой на президентских выборах главу Узбекистана поздравили лидеры России, Китая, стран Центральной Азии (Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана), Азербайджана, Беларуси, Турции, Ирана, Венгрии, ОАЭ.

2023-07-11T17:11+0500

2023-07-11T17:11+0500

2023-07-11T17:11+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

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выборы

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си цзиньпин

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Президент Российской Федерации Владимир ПутинРезультаты голосования еще раз продемонстрировали широкую народную поддержку проводимого курса масштабных преобразований в Узбекистане, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны, укрепление ее международного авторитета, защиту прав и интересов граждан.Председатель Китайской Народной Республики Си ЦзиньпинРезультат этих президентских выборов показывает, что Вы и проводимая Вами внутренняя и внешняя политика завоевали всецелую поддержку народа Узбекистана. Уверен, что под Вашим выдающимся руководством дело национального развития и возрождения несомненно достигнет больших успехов.Национальный лидер, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы БердымухамедовСердечно поздравил с убедительной победой на досрочных президентских выборах, пожелав благополучия и процветания братскому узбекскому народу.Президент Республики Таджикистан Эмомали РахмонИскренне поздравив с уверенной победой на состоявшихся досрочных президентских выборах в Узбекистане, обсудил вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, аграрной и других приоритетных отраслях.Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт ТокаевСердечно поздравил лидера Узбекистана с уверенной победой на состоявшихся президентских выборах, пожелав дальнейших успехов, благополучия и процветания.Президент Кыргызской Республики Садыр ЖапаровПоздравляя с победой, отметил, что итоги голосования являются ярким свидетельством доверия и широкой поддержки населением страны проводимой прагматичной политики, направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Узбекистана.Президент Туркменистана Сердар БердымухамедовИскренне поздравил с уверенной победой на досрочных выборах президента Узбекистана и обсудил вопросы дальнейшего углубления узбекско-туркменских отношений, стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.Президент Азербайджанской Республики Ильхам АлиевСердечно поздравил лидера нашей страны с убедительной победой на президентских выборах, пожелал мира, благополучия и процветания дружественному узбекскому народу.Президент Республики Беларусь Александр ЛукашенкоИскренне поздравил с убедительной победой на президентских выборах, пожелав больших успехов и процветания Узбекистану.Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип ЭрдоганОтметил высокую явку на голосовании и широкую поддержку населением проводимых реформ в Новом Узбекистане.Президент Исламской Республики Иран Ибрахим РаисиИскренне поздравил с убедительной победой на досрочных президентских выборах в Узбекистане, а также передал поздравления и приветствия от Верховного духовного лидера Ирана аятоллы Сайида Али Хаменеи.Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанСердечно поздравил с убедительной победой на досрочных президентских выборах, искренне пожелав мира, благополучия и процветания народу Узбекистана.Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан НазарбаевПоздравил главу Узбекистана с убедительной победой на досрочных президентских выборах, с большим удовлетворением отметив, что отношения добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном поступательно развиваются.Вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мансур Аль-НахаянСердечно поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на прошедших выборах, искренне пожелав благополучия и процветания узбекскому народу. Он также передал поздравления и наилучшие пожелания от имени президента ОАЭ шейха Мухаммада Аль-Нахаяна.

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