https://uz.sputniknews.ru/20230712/7-tysyach-inostrantsy-migranty-vydvoreniye-rossiya-spetsoperatsiya-36805245.html
Около 7 тысяч мигрантов-нелегалов выдворены из России
Около 7 тысяч мигрантов-нелегалов выдворены из России
Российские правоохранители вместе с коллегами из государств-членов ОДКБ провели первый этап операции "Нелегал-2023"
2023-07-12T15:59+0500
2023-07-12T15:59+0500
2023-07-12T15:59+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Около 7 тысяч иностранцев выдворили из РФ в ходе операции "Нелегал-2023". Всего выявлено порядка 45 тысяч нарушений миграционного законодательства, сообщает Telegram-канал "Мусофир" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.По ее словам, российские правоохранители вместе с коллегами из государств-членов ОДКБ провели первый этап операции "Нелегал-2023". Основные усилия были направлены на "стабилизацию миграционной ситуации" на территории стран. Также решались практические задачи по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции.Волк отметила, что в ходе операции правоохранители выявили около 45 тысяч миграционных нарушений. В их числе — свыше 33 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранцев в России. Кроме того, задокументировано свыше 12 тысяч нарушений порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности.Ранее мы сообщали, что в Москве после массовой драки задержали более 20 мигрантов.По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве. Одного участника инцидента направили в медицинское учреждение. Проводится проверка, в ходе которой "будет дана правовая оценка действиям участников происшествия", отметили в полиции.
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россия правоохранительная операция мигранты иностранцы государства-члены одкб нарушение миграционное законодательство российские правоохранители незаконная миграция
россия правоохранительная операция мигранты иностранцы государства-члены одкб нарушение миграционное законодательство российские правоохранители незаконная миграция
Около 7 тысяч мигрантов-нелегалов выдворены из России
Российские правоохранители вместе с коллегами из государств-членов ОДКБ провели первый этап операции "Нелегал-2023".
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Около 7 тысяч иностранцев выдворили из РФ в ходе операции "Нелегал-2023". Всего выявлено порядка 45 тысяч нарушений миграционного законодательства, сообщает Telegram-канал
"Мусофир" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, российские правоохранители вместе с коллегами из государств-членов ОДКБ провели первый этап операции "Нелегал-2023". Основные усилия были направлены на "стабилизацию миграционной ситуации" на территории стран. Также решались практические задачи по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции.
Волк отметила, что в ходе операции правоохранители выявили около 45 тысяч миграционных нарушений. В их числе — свыше 33 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранцев в России. Кроме того, задокументировано свыше 12 тысяч нарушений порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности.
"В отношении иностранных граждан принято порядка семи тысяч решений об административном выдворении и депортации за пределы РФ. Возбуждено более двух тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы. Выявлено 273 лица, находящихся в федеральном и международном розыске", — сказала Волк.
По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве. Одного участника инцидента направили в медицинское учреждение.
Проводится проверка, в ходе которой "будет дана правовая оценка действиям участников происшествия", отметили в полиции.