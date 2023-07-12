https://uz.sputniknews.ru/20230712/7-tysyach-inostrantsy-migranty-vydvoreniye-rossiya-spetsoperatsiya-36805245.html

Около 7 тысяч мигрантов-нелегалов выдворены из России

Около 7 тысяч мигрантов-нелегалов выдворены из России

Российские правоохранители вместе с коллегами из государств-членов ОДКБ провели первый этап операции "Нелегал-2023"

2023-07-12T15:59+0500

2023-07-12T15:59+0500

2023-07-12T15:59+0500

россия

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миграция

миграция

незаконная миграция

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Около 7 тысяч иностранцев выдворили из РФ в ходе операции "Нелегал-2023". Всего выявлено порядка 45 тысяч нарушений миграционного законодательства, сообщает Telegram-канал "Мусофир" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.По ее словам, российские правоохранители вместе с коллегами из государств-членов ОДКБ провели первый этап операции "Нелегал-2023". Основные усилия были направлены на "стабилизацию миграционной ситуации" на территории стран. Также решались практические задачи по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции.Волк отметила, что в ходе операции правоохранители выявили около 45 тысяч миграционных нарушений. В их числе — свыше 33 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранцев в России. Кроме того, задокументировано свыше 12 тысяч нарушений порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности.Ранее мы сообщали, что в Москве после массовой драки задержали более 20 мигрантов.По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве. Одного участника инцидента направили в медицинское учреждение. Проводится проверка, в ходе которой "будет дана правовая оценка действиям участников происшествия", отметили в полиции.

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