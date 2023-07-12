https://uz.sputniknews.ru/20230712/buxara-provedeniye-pervaya-biyennalye-saida-mirziyoyeva-36795158.html
Стало известно, когда в Бухаре пройдет первая Биеннале
Стало известно, когда в Бухаре пройдет первая Биеннале
Благодаря проведению Биеннале появится возможность взаимодействия местных мастеров и художников с международными коллегами
2023-07-12T10:16+0500
2023-07-12T10:16+0500
2023-07-12T10:29+0500
узбекистан
бухара
саида мирзиёева
биеннале
культура
проект
история
имидж
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Бухаре в 2025 году пройдет первая Биеннале, сообщила в своем Telegram-канале Саида Мирзиёева. По словам Саиды Мирзиёевой, благодаря проведению Биеннале появится возможность взаимодействия местных мастеров и художников с международными коллегами. Это также откроет возможность для обмена опытом между специалистами и даст вектор в раскрытии потенциала традиционного ремесленничества в современном контексте. Ранее мы сообщали, что в эти дни в Коканде впервые проходит "Международный фестиваль тюркоязычной молодежи".Его цель — развитие сотрудничества в сфере туризма с государствами-членами Организации тюркоязычных государств (ОТГ), повышение социально-экономической активности молодежи и вовлечение ее в сферу туризма, а также реализация перспективных идей и проектов молодежи в сфере туризма.В рамках фестиваля проходят дни чтения, соревнования по национальным видам спорта, культурно-развлекательные мероприятия, круглые столы по организации бизнеса для молодежи, изготовлению изделий ручной работы, творческие диалоги с представителями театра и кино.
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узбекистан бухара биеннале культура саида мирзиёева взаимодействие местных мастеров художники международные коллеги арт-сообщество повышение культурно-исторического имиджа
узбекистан бухара биеннале культура саида мирзиёева взаимодействие местных мастеров художники международные коллеги арт-сообщество повышение культурно-исторического имиджа
Стало известно, когда в Бухаре пройдет первая Биеннале
10:16 12.07.2023 (обновлено: 10:29 12.07.2023)
Благодаря проведению Биеннале появится возможность взаимодействия местных мастеров и художников с международными коллегами.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
В Бухаре в 2025 году пройдет первая Биеннале, сообщила в своем Telegram-канале
Саида Мирзиёева.
"Проведение Биеннале в Бухаре имеет важные для нашей страны цели — включение Узбекистана в международное арт-сообщество и повышение культурно-исторического имиджа страны в мире", — написала она.
По словам Саиды Мирзиёевой, благодаря проведению Биеннале появится возможность взаимодействия местных мастеров и художников с международными коллегами. Это также откроет возможность для обмена опытом между специалистами и даст вектор в раскрытии потенциала традиционного ремесленничества в современном контексте.
"Впереди — работа по реализации этого проекта. Уверена, что проведение первой Биеннале в Бухаре привлечет международное сообщество и будет способствовать дальнейшему изучению города как специалистами, так и туристами", — отметила Саида Мирзиёева.
Его цель — развитие сотрудничества в сфере туризма с государствами-членами Организации тюркоязычных государств (ОТГ), повышение социально-экономической активности молодежи и вовлечение ее в сферу туризма, а также реализация перспективных идей и проектов молодежи в сфере туризма.
В рамках фестиваля проходят дни чтения, соревнования по национальным видам спорта, культурно-развлекательные мероприятия, круглые столы по организации бизнеса для молодежи, изготовлению изделий ручной работы, творческие диалоги с представителями театра и кино.