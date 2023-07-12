https://uz.sputniknews.ru/20230712/buxara-provedeniye-pervaya-biyennalye-saida-mirziyoyeva-36795158.html

Стало известно, когда в Бухаре пройдет первая Биеннале

Стало известно, когда в Бухаре пройдет первая Биеннале

Благодаря проведению Биеннале появится возможность взаимодействия местных мастеров и художников с международными коллегами

2023-07-12T10:16+0500

2023-07-12T10:16+0500

2023-07-12T10:29+0500

узбекистан

бухара

саида мирзиёева

биеннале

культура

проект

история

имидж

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Бухаре в 2025 году пройдет первая Биеннале, сообщила в своем Telegram-канале Саида Мирзиёева. По словам Саиды Мирзиёевой, благодаря проведению Биеннале появится возможность взаимодействия местных мастеров и художников с международными коллегами. Это также откроет возможность для обмена опытом между специалистами и даст вектор в раскрытии потенциала традиционного ремесленничества в современном контексте. Ранее мы сообщали, что в эти дни в Коканде впервые проходит "Международный фестиваль тюркоязычной молодежи".Его цель — развитие сотрудничества в сфере туризма с государствами-членами Организации тюркоязычных государств (ОТГ), повышение социально-экономической активности молодежи и вовлечение ее в сферу туризма, а также реализация перспективных идей и проектов молодежи в сфере туризма.В рамках фестиваля проходят дни чтения, соревнования по национальным видам спорта, культурно-развлекательные мероприятия, круглые столы по организации бизнеса для молодежи, изготовлению изделий ручной работы, творческие диалоги с представителями театра и кино.

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