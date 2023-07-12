https://uz.sputniknews.ru/20230712/dlya-chego-tyurkoyazychnaya-molodej-sobralas-kokand-36794644.html

Для чего тюркоязычная молодежь собралась в Коканде

Для чего тюркоязычная молодежь собралась в Коканде

Молодые люди участвуют в спортивных соревнованиях по национальным и этноспортивным видам спорта, в круглых столах по организации бизнеса

2023-07-12T09:53+0500

2023-07-12T09:53+0500

2023-07-12T10:24+0500

узбекистан

фестиваль

коканд

ферганская область

молодежь

культура

туризм

туризм

общество

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Коканде впервые проходит "Международный фестиваль тюркоязычной молодежи", сообщает министерство культуры и туризма.Его цель — развитие сотрудничества в сфере туризма с государствами-членами Организации тюркоязычных государств (ОТГ), повышение социально-экономической активности молодежи и вовлечение ее в сферу туризма, а также реализация перспективных идей и проектов молодежи в сфере туризма. В рамках фестиваля проходят дни чтения, соревнования по национальным видам спорта, культурно-развлекательные мероприятия, круглые столы по организации бизнеса для молодежи, изготовлению изделий ручной работы, творческие диалоги с представителями театра и кино.Мероприятие организовали в рамках исполнения указа президента “О мерах по ускоренному развитию сотрудничества в сфере туризма с тюркскими государствами”.Международный фестиваль тюркоязычной молодежи продлится до 15 июля, его планируют проводить раз в два года.

узбекистан

коканд

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