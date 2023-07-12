https://uz.sputniknews.ru/20230712/dlya-chego-tyurkoyazychnaya-molodej-sobralas-kokand-36794644.html
Для чего тюркоязычная молодежь собралась в Коканде
Для чего тюркоязычная молодежь собралась в Коканде
Молодые люди участвуют в спортивных соревнованиях по национальным и этноспортивным видам спорта, в круглых столах по организации бизнеса
2023-07-12T09:53+0500
2023-07-12T09:53+0500
2023-07-12T10:24+0500
узбекистан
фестиваль
коканд
ферганская область
молодежь
культура
туризм
туризм
общество
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Коканде впервые проходит "Международный фестиваль тюркоязычной молодежи", сообщает министерство культуры и туризма.Его цель — развитие сотрудничества в сфере туризма с государствами-членами Организации тюркоязычных государств (ОТГ), повышение социально-экономической активности молодежи и вовлечение ее в сферу туризма, а также реализация перспективных идей и проектов молодежи в сфере туризма. В рамках фестиваля проходят дни чтения, соревнования по национальным видам спорта, культурно-развлекательные мероприятия, круглые столы по организации бизнеса для молодежи, изготовлению изделий ручной работы, творческие диалоги с представителями театра и кино.Мероприятие организовали в рамках исполнения указа президента “О мерах по ускоренному развитию сотрудничества в сфере туризма с тюркскими государствами”.Международный фестиваль тюркоязычной молодежи продлится до 15 июля, его планируют проводить раз в два года.
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узбекистан коканд ферганская область фестиваль тюркоязычная молодежь круглый стол спортивные соревнования национальные этноспортивные виды спорта культура туризм отг организация тюркоязычных государств перспективные проекты
узбекистан коканд ферганская область фестиваль тюркоязычная молодежь круглый стол спортивные соревнования национальные этноспортивные виды спорта культура туризм отг организация тюркоязычных государств перспективные проекты
Для чего тюркоязычная молодежь собралась в Коканде
09:53 12.07.2023 (обновлено: 10:24 12.07.2023)
Молодые люди участвуют в спортивных соревнованиях по национальным и этноспортивным видам спорта, в круглых столах по организации бизнеса, знакомится с традициями и ремеслами других стран.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
В Коканде впервые проходит "Международный фестиваль тюркоязычной молодежи", сообщает министерство культуры и туризма
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Его цель — развитие сотрудничества в сфере туризма с государствами-членами Организации тюркоязычных государств (ОТГ), повышение социально-экономической активности молодежи и вовлечение ее в сферу туризма, а также реализация перспективных идей и проектов молодежи в сфере туризма.
"Верю, что такие мероприятия послужат неразрывным мостом между молодежью братских народов", — сказала на открытии мероприятия начальник отдела министерства культуры и туризма Заррина Абдуллаева.
В рамках фестиваля проходят дни чтения, соревнования по национальным видам спорта, культурно-развлекательные мероприятия, круглые столы по организации бизнеса для молодежи, изготовлению изделий ручной работы, творческие диалоги с представителями театра и кино.
"Во время наших мероприятий, проводимых в духе открытого диалога, наша молодежь в сотрудничестве со сверстниками из братских стран обменивается идеями и проектами, важными для их дальнейшей деятельности. Мы создаем для этого возможность, организуя встречи в формате B2B и приглашая предпринимателей", — отметил заместитель хокима Ферганской области Хуршид Ахмедов.
Мероприятие организовали в рамках исполнения указа президента “О мерах по ускоренному развитию сотрудничества в сфере туризма с тюркскими государствами”.
Международный фестиваль тюркоязычной молодежи продлится до 15 июля, его планируют проводить раз в два года.