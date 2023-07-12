https://uz.sputniknews.ru/20230712/dlya-modernizatsii-elektroseti-uzbekistana-abr-vydelil-125-mln-36792347.html

Для модернизации электросети Узбекистана АБР выделил $125 млн

Для модернизации электросети Узбекистана АБР выделил $125 млн

В частности реконструируют 12 линий электропередачи в семи регионах республики общей протяженностью около 359 км

2023-07-12T09:02+0500

2023-07-12T09:02+0500

2023-07-12T10:15+0500

узбекистан

электросеть

модернизация

реконструкция

абр

бухарская область

ферганская область

кашкадарьинская область

самаркандская область

сурхандарьинская область

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере $125 млн. для улучшения электросети Узбекистана, сообщает Минэнерго.В рамках проекта будет реконструировано 12 линий электропередачи в семи регионах — Бухарской, Ферганской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Навоийской и Ташкентской областях — общей протяженностью около 359 километров. Проект также будет финансировать реконструкцию и модернизацию четырех 220-киловольтных подстанций в Файзабаде, Оби-Хаете, Зафаре и Заравшане, для увеличения их мощности и удовлетворения текущих и прогнозируемых потребностей в энергии.Кроме того, будет цифровизирована сеть электропередачи путем замены старых технологий современными высоковольтными линиями и подстанциями, готовыми к подключению к системе диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). По словам специалиста по энергетике АБР Наны Гургенидзе, цифровизация сети и внедрение устойчивых к изменению климата технологий также поможет сократить количество незапланированных отключений и повысить эффективность сети.Напомним, Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году. С тех пор банк выделил стране займы, гранты и оказал техническое содействие на сумму $10,8 млрд.

узбекистан

бухарская область

ферганская область

кашкадарьинская область

самаркандская область

сурхандарьинская область

навоийская область

ташкентская область

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