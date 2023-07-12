https://uz.sputniknews.ru/20230712/dlya-modernizatsii-elektroseti-uzbekistana-abr-vydelil-125-mln-36792347.html
Для модернизации электросети Узбекистана АБР выделил $125 млн
Для модернизации электросети Узбекистана АБР выделил $125 млн
В частности реконструируют 12 линий электропередачи в семи регионах республики общей протяженностью около 359 км
2023-07-12T09:02+0500
2023-07-12T09:02+0500
2023-07-12T10:15+0500
узбекистан
электросеть
модернизация
реконструкция
абр
бухарская область
ферганская область
кашкадарьинская область
самаркандская область
сурхандарьинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/0c/15988389_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_822c973aa08625585a4fb68fcf3fba60.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере $125 млн. для улучшения электросети Узбекистана, сообщает Минэнерго.В рамках проекта будет реконструировано 12 линий электропередачи в семи регионах — Бухарской, Ферганской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Навоийской и Ташкентской областях — общей протяженностью около 359 километров. Проект также будет финансировать реконструкцию и модернизацию четырех 220-киловольтных подстанций в Файзабаде, Оби-Хаете, Зафаре и Заравшане, для увеличения их мощности и удовлетворения текущих и прогнозируемых потребностей в энергии.Кроме того, будет цифровизирована сеть электропередачи путем замены старых технологий современными высоковольтными линиями и подстанциями, готовыми к подключению к системе диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). По словам специалиста по энергетике АБР Наны Гургенидзе, цифровизация сети и внедрение устойчивых к изменению климата технологий также поможет сократить количество незапланированных отключений и повысить эффективность сети.Напомним, Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году. С тех пор банк выделил стране займы, гранты и оказал техническое содействие на сумму $10,8 млрд.
узбекистан
бухарская область
ферганская область
кашкадарьинская область
самаркандская область
сурхандарьинская область
навоийская область
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/0c/15988389_351:0:2845:1870_1920x0_80_0_0_969f4391cbb0e5f65d77faff8781b217.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан банк абр модернизация реконструкция проект электросети линии электропередачи регионы бухарская область ферганская область кашкадарьинская область самаркандская область сурхандарьинская область навоийская область ташкентская область протяженность
узбекистан банк абр модернизация реконструкция проект электросети линии электропередачи регионы бухарская область ферганская область кашкадарьинская область самаркандская область сурхандарьинская область навоийская область ташкентская область протяженность
Для модернизации электросети Узбекистана АБР выделил $125 млн
09:02 12.07.2023 (обновлено: 10:15 12.07.2023)
В частности, реконструируют 12 линий электропередачи в семи регионах республики общей протяженностью около 359 км.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере $125 млн. для улучшения электросети Узбекистана, сообщает Минэнерго
.
В рамках проекта будет реконструировано 12 линий электропередачи в семи регионах — Бухарской, Ферганской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Навоийской и Ташкентской областях — общей протяженностью около 359 километров.
Проект также будет финансировать реконструкцию и модернизацию четырех 220-киловольтных подстанций в Файзабаде, Оби-Хаете, Зафаре и Заравшане, для увеличения их мощности и удовлетворения текущих и прогнозируемых потребностей в энергии.
Кроме того, будет цифровизирована сеть электропередачи путем замены старых технологий современными высоковольтными линиями и подстанциями, готовыми к подключению к системе диспетчерского управления и сбора данных (SCADA).
"Это позволит диспетчерскому центру управлять дистанционно и получать данные в реальном времени и архивные данные. Компания "Национальные электрические сети Узбекистана" сможет лучше управлять электроснабжением и увеличить мощности по выработке возобновляемой энергии в сети", — говорится в сообщении.
По словам специалиста по энергетике АБР Наны Гургенидзе, цифровизация сети и внедрение устойчивых к изменению климата технологий также поможет сократить количество незапланированных отключений и повысить эффективность сети.
Напомним, Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году. С тех пор банк выделил стране займы, гранты и оказал техническое содействие на сумму $10,8 млрд.