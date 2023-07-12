https://uz.sputniknews.ru/20230712/kak-vybrat-sladkiy-arbuz-prodavets-sovety-36808094.html

Продавец арбузов раскрыл секрет, как правильно их выбрать — видео

Продавец арбузов раскрыл секрет, как правильно их выбрать — видео

Фермер, продающий арбузы, рассказал корреспонденту Sputnik, на что нужно обращать внимание при выборе этого сочного летнего лакомства.

2023-07-12T17:54+0500

2023-07-12T17:54+0500

2023-07-12T17:54+0500

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Узнать, созрел арбуз или нет, можно по рисунку на его кожуре. Так, основной показатель спелости арбуза — широкие и четкие полосы, а при постукивании он должен “звенеть”.При этом, если ноготь легко протыкает корку арбуза — значит, арбуз незрелый. Корка должна быть твердой и блестящей. Усик и плодоножка у зрелого плода сухие, а светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Также специалисты не советуют выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди арбузов, так плоды одинаковой степени зрелости почти не отличаются размерами.Ранее продавец дынь раскрыл секрет, как купить сладкую дыню.

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