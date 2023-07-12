https://uz.sputniknews.ru/20230712/nato-sammit-vilnyus-ukraina-prinyatiye-vopros-nye-stoit-36813979.html

Саммит НАТО в Вильнюсе: вопрос принятия Украины не стоит

Саммит НАТО в Вильнюсе: вопрос принятия Украины не стоит

Вероятность членства Украины в НАТО после завершения российской СВО стремится к нулю – условия послевоенного мира всегда диктует победитель, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

2023-07-12T20:18+0500

2023-07-12T20:18+0500

2023-07-12T20:18+0500

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Состоявшийся в Вильнюсе 11 – 12 июля саммит Североатлантического альянса с театрализованным прибытием в Прибалтику американского “самолета Судного дня” обнажил суровую истину: Украина никогда не станет членом НАТО, потому что подобное “расширение” угрожает существованию Соединенных Штатов.Мнением союзников-основателей, воинственной рефлексией балтийских “младоевропейцев” и дерзкой риторикой киевского режима хозяева альянса (американцы) намеренно пренебрегают. Такова реальность западной демократии в многополярном мире.Будущее Украины в НАТО изначально считалось центральной темой саммита в Вильнюсе, однако чуда не произошло. В итоговом коммюнике 11 июля нет конкретных сроков и условий.Киев возмущен “расплывчатыми' и “абсурдными” формулировками будущего. Сочувствующие Британия, Германия, Франция и другие пытаются смягчить крушение украинских надежд новыми поставками ракет и бронетехники для ВСУ.Многолетняя натовская программа помощи Украине более напоминает стратегию войны "до последнего украинца" и провальные итоги первого месяца контрнаступления ВСУ позволяют убрать кавычки.Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший отмечает: “Количество погибших солдат ВСУ не позволяет даже помыслить о победе Украины над Россией”. Вероятность членства Украины в НАТО после завершения российской СВО стремится к нулю – условия послевоенного мира всегда диктует победитель (Vae victis).Западная пропаганда откровенно объясняет обывателям тонкости геополитики: украинское членство в НАТО обязывает союзников сражаться и умирать за киевский режим, практически гарантирует войну с Россией. Выгоды меркнут в сравнении с рисками – Америке и Европе не нужна война.Журнал The American Conservative констатировал: “Независимо от силы или слабости, Украина не является стратегическим призом, чтобы оправдать ядерную войну. Овладение Европой или нарушение атлантического баланса сил не зависят от того, кто контролирует Бахмут или Крым, и никто в здравом уме не должен рисковать тотальным облучением Массачусетса ради Мариуполя”.Издание Politico с холодным цинизмом дополнило: “США не должны и не могут гарантировать безопасность Украины”.Американский журнал Foreign Affairs резюмировал: “Затраты на расширение альянса перевешивают выгоды… Пора закрыть двери НАТО перед Украиной”.Скрытые пружиныКремль сегодня заявил, что обсуждаемые Западом гарантии безопасности Украине вне НАТО (по израильской или корейской модели – не суть) “посягают на безопасность России”.Альянс не имеет единой позиции относительно конечной цели конфликта на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает поставки оружия более важными, нежели гарантии безопасности, и только таким видит путь к миру на Украине.Следуя этим курсом, Париж передает ВСУ крылатые ракеты SCALP-EG, Белый дом готовит ракеты ATACMS, обе системы – дальностью до 300 км. Американские кассетные боеприпасы уже в пути.Итоги саммита НАТО в Вильнюсе и новые ступени ракетно-кассетной эскалации на украинском ТВД позволяют утверждать: безопасность европейских союзников США не гарантирована в той же мере, что и украинская. Прокси-война становится слишком дальнобойной.Реакция Вооруженных сил России адекватна уровню угроз и, разумеется, несколько десятков американских танков Abrams или истребителей F-16 не изменят ход СВО.Коллективному Западу безразлична безопасность Украины или благополучие марионеточного киевского режима, на кону – судьба США и НАТО. В борьбе за сохранение “исключительности” и мирового господства Белый дом готовит американское общество и европейских союзников к любым антироссийским мерам.Однако ненависть к суверенной, самодостаточной, ракетно-ядерной России – выше технологической готовности Запада к войне с Вооруженными силами РФ.Римская газета IL Fatto Quotidiano отмечает, что Вашингтон стремится отсрочить неизбежную гибель американской империи, используя все ресурсы вассалов и союзников. Отсюда – саморазрушительная для Европы борьба с Россией (в перспективе – с Китаем), и неизбежная деиндустриализация, нищета ЕС. Пожалуй, это главное, что надо знать о скрытых пружинах прокси-войны с Россией, “концепции безопасности” G7 для Украины и роли НАТО в системе европейской безопасности.Под руководством США Североатлантический альянс десятилетиями генерирует войны, даже в странах, далеких от Атлантики. В искусственно созданной американцами ситуации на Украине ничего нового не происходит, однако в конфликте с Россией привычной безнаказанности точно не будет.Истощение арсеналов Пентагона и НАТО, военно-промышленной базы США – первый по-настоящему тревожный звонок для американских “ястребов”, и отнюдь не последний.Пришло время прощаться с иллюзиями об украинском “членстве после войны”. Будущее Украины – не в НАТО, потому что у этого альянса нет будущего.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoСВО: Запад беспокоят планирующие бомбы и "неплановая" победа России.

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