https://uz.sputniknews.ru/20230712/shavkat-mirziyoyev-zurab-pololikashvili-yunvto-vstrecha-36814991.html

Мирзиёев принял Генсека ЮНВТО — что обсудили

Мирзиёев принял Генсека ЮНВТО — что обсудили

Особое внимание стороны уделили подготовке и проведению 25-й юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации в Самарканде в октябре текущего года.

2023-07-12T20:35+0500

2023-07-12T20:35+0500

2023-07-12T20:35+0500

узбекистан

всемирная туристская организация

генеральный секретарь

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

туризм

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураба Пололикашвили, который находится в республике с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.Генсек ЮНВТО от имени структур и институтов системы ООН поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на прошедших президентских выборах, пожелав ему благополучия и больших успехов.Особое внимание стороны уделили подготовке и проведению 25-й юбилейной сессии Генассамблеи ЮНВТО в Самарканде, которая пройдет в октябре.Также отметили важность расширения практического взаимодействия в вопросах привлечения ведущих инвесторов – известных зарубежных компаний и брендов к реализации проектов по созданию современной и комфортной туристической инфраструктуры в Узбекистане.Речь шла и о проведении комплекса совместных мероприятий в области продвижения международного имиджа, в сфере образования и подготовки высококвалифицированных специалистов, включая создание Международной академии и тематического офиса ЮНВТО в республике.Напомним, что в июне текущего года на 68-м заседании Европейской комиссии Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в столице Болгарии Софии Узбекистан избрали председателем Генеральной ассамблеи ЮНВТО.Также республику приняли в состав Комитета по полномочиям Исполнительного совета ЮНВТО на следующий срок — с 2023 по 2027 годы. Таким образом, на нее возложили полномочия по контролю за соблюдением принципов и правомерностью участия государств-членов в важных решениях и документах, принимаемых Исполнительным советом ЮНВТО.Помимо этого, Узбекистан вошел в состав Комитета Аффилированных членов ЮНВТО на период 2023 — 2027 годы. Членство в этом комитете, включающем в себя более 500 частных организаций и ассоциаций в сфере туризма по всему миру, открывает для страны широкие возможности.

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