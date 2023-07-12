https://uz.sputniknews.ru/20230712/shavkat-mirziyoyev-zurab-pololikashvili-yunvto-vstrecha-36814991.html
Мирзиёев принял Генсека ЮНВТО — что обсудили
Мирзиёев принял Генсека ЮНВТО — что обсудили
Особое внимание стороны уделили подготовке и проведению 25-й юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации в Самарканде в октябре текущего года.
2023-07-12T20:35+0500
2023-07-12T20:35+0500
2023-07-12T20:35+0500
узбекистан
всемирная туристская организация
генеральный секретарь
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
туризм
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураба Пололикашвили, который находится в республике с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента.Генсек ЮНВТО от имени структур и институтов системы ООН поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на прошедших президентских выборах, пожелав ему благополучия и больших успехов.Особое внимание стороны уделили подготовке и проведению 25-й юбилейной сессии Генассамблеи ЮНВТО в Самарканде, которая пройдет в октябре.Также отметили важность расширения практического взаимодействия в вопросах привлечения ведущих инвесторов – известных зарубежных компаний и брендов к реализации проектов по созданию современной и комфортной туристической инфраструктуры в Узбекистане.Речь шла и о проведении комплекса совместных мероприятий в области продвижения международного имиджа, в сфере образования и подготовки высококвалифицированных специалистов, включая создание Международной академии и тематического офиса ЮНВТО в республике.Напомним, что в июне текущего года на 68-м заседании Европейской комиссии Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в столице Болгарии Софии Узбекистан избрали председателем Генеральной ассамблеи ЮНВТО.Также республику приняли в состав Комитета по полномочиям Исполнительного совета ЮНВТО на следующий срок — с 2023 по 2027 годы. Таким образом, на нее возложили полномочия по контролю за соблюдением принципов и правомерностью участия государств-членов в важных решениях и документах, принимаемых Исполнительным советом ЮНВТО.Помимо этого, Узбекистан вошел в состав Комитета Аффилированных членов ЮНВТО на период 2023 — 2027 годы. Членство в этом комитете, включающем в себя более 500 частных организаций и ассоциаций в сфере туризма по всему миру, открывает для страны широкие возможности.
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узбекистан всемирная туристская организация генеральный секретраь встреча президент узбекстана шавкат мирзиёев туризм
узбекистан всемирная туристская организация генеральный секретраь встреча президент узбекстана шавкат мирзиёев туризм
Мирзиёев принял Генсека ЮНВТО — что обсудили
Особое внимание стороны уделили подготовке и проведению 25-й юбилейной сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации в Самарканде в октябре текущего года.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураба Пололикашвили, который находится в республике с рабочим визитом, сообщает пресс-служба
президента.
Генсек ЮНВТО от имени структур и институтов системы ООН поздравил главу Узбекистана с убедительной победой на прошедших президентских выборах, пожелав ему благополучия и больших успехов.
“Были обсуждены вопросы дальнейшего продвижения полномасштабного сотрудничества с ведущей отраслевой организацией системы ООН по развитию современной туристической инфраструктуры и популяризации туристического направления в Узбекистан”, — говорится в сообщении.
Особое внимание стороны уделили подготовке и проведению 25-й юбилейной сессии Генассамблеи ЮНВТО в Самарканде, которая пройдет в октябре.
Также отметили важность расширения практического взаимодействия в вопросах привлечения ведущих инвесторов – известных зарубежных компаний и брендов к реализации проектов по созданию современной и комфортной туристической инфраструктуры в Узбекистане.
Речь шла и о проведении комплекса совместных мероприятий в области продвижения международного имиджа, в сфере образования и подготовки высококвалифицированных специалистов, включая создание Международной академии и тематического офиса ЮНВТО в республике.
Напомним, что в июне текущего года на 68-м заседании Европейской комиссии Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в столице Болгарии Софии Узбекистан избрали председателем Генеральной ассамблеи ЮНВТО.
Также республику приняли в состав Комитета по полномочиям Исполнительного совета ЮНВТО на следующий срок — с 2023 по 2027 годы. Таким образом, на нее возложили полномочия по контролю за соблюдением принципов и правомерностью участия государств-членов в важных решениях и документах, принимаемых Исполнительным советом ЮНВТО.
Помимо этого, Узбекистан вошел в состав Комитета Аффилированных членов ЮНВТО на период 2023 — 2027 годы. Членство в этом комитете, включающем в себя более 500 частных организаций и ассоциаций в сфере туризма по всему миру, открывает для страны широкие возможности.