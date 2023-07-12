https://uz.sputniknews.ru/20230712/shkolniki-uzbekistan-medali-olimpiada-yaponiya-premiya-36797618.html
Школьники из Узбекистана завоевали медали на олимпиаде в Японии — будут премии
Школьники из Узбекистана завоевали медали на олимпиаде в Японии — будут премии
В Японии завершается международная олимпиада по математике, в которой участвуют школьники из Узбекистана
2023-07-12T11:05+0500
2023-07-12T11:05+0500
2023-07-12T11:05+0500
узбекистан
олимпиада
математика
школьники
медали
бронза
япония
образование
общество
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Школьники из Узбекистана завоевали 3 бронзовые медали на международной олимпиаде по математике в Японии, сообщает министерство дошкольного и школьного образования.Обладателями бронзовых наград стали: Согласно постановлению президента, за 3-е место (бронзовая медаль) школьники получат по 66 млн сумов (200 БРВ), а учителя — 49,5 млн сумов (150 БРВ). Напомним, школьники из Узбекистана участвуют в международной математической олимпиаде с 1997 года. На сегодняшний день они завоевали 10 серебряных и 32 бронзовые медали.В 64-й Международной математической олимпиаде принимают участие 623 школьника из 112 стран. Она проходит в городе Чибо с 5 по 13 июля.
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узбекистан япония город чибо олимпиада математика пронзовые медали премия азодбек ахтамов анварбек рахматов анварбек садуллаев постановление президента
узбекистан япония город чибо олимпиада математика пронзовые медали премия азодбек ахтамов анварбек рахматов анварбек садуллаев постановление президента
Школьники из Узбекистана завоевали медали на олимпиаде в Японии — будут премии
В Японии завершается международная олимпиада по математике, в которой участвуют школьники из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Школьники из Узбекистана завоевали 3 бронзовые медали на международной олимпиаде по математике в Японии, сообщает министерство дошкольного и школьного образования
.
Обладателями бронзовых наград стали:
Азодбек Ахтамов — ученик 9-го класса специализированной школы Аль-Хоразми в Ташкенте;
Анварбек Рахматов — ученик 11-го класса специализированной школы Каракульского района Бухарской области;
Анварбек Садуллаев — ученик 11-го класса школы № 18 Пешкунского района Бухарской области.
Согласно постановлению президента, за 3-е место (бронзовая медаль) школьники получат по 66 млн сумов (200 БРВ), а учителя — 49,5 млн сумов (150 БРВ).
Напомним, школьники из Узбекистана участвуют в международной математической олимпиаде с 1997 года. На сегодняшний день они завоевали 10 серебряных и 32 бронзовые медали.
В 64-й Международной математической олимпиаде принимают участие 623 школьника из 112 стран. Она проходит в городе Чибо с 5 по 13 июля.