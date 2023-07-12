https://uz.sputniknews.ru/20230712/shkolniki-uzbekistan-medali-olimpiada-yaponiya-premiya-36797618.html

Школьники из Узбекистана завоевали медали на олимпиаде в Японии — будут премии

Школьники из Узбекистана завоевали медали на олимпиаде в Японии — будут премии

В Японии завершается международная олимпиада по математике, в которой участвуют школьники из Узбекистана

2023-07-12T11:05+0500

2023-07-12T11:05+0500

2023-07-12T11:05+0500

узбекистан

олимпиада

математика

школьники

медали

бронза

япония

образование

общество

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Школьники из Узбекистана завоевали 3 бронзовые медали на международной олимпиаде по математике в Японии, сообщает министерство дошкольного и школьного образования.Обладателями бронзовых наград стали: Согласно постановлению президента, за 3-е место (бронзовая медаль) школьники получат по 66 млн сумов (200 БРВ), а учителя — 49,5 млн сумов (150 БРВ). Напомним, школьники из Узбекистана участвуют в международной математической олимпиаде с 1997 года. На сегодняшний день они завоевали 10 серебряных и 32 бронзовые медали.В 64-й Международной математической олимпиаде принимают участие 623 школьника из 112 стран. Она проходит в городе Чибо с 5 по 13 июля.

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