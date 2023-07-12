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Насколько темными должны быть солнцезащитные очки — врач
Насколько темными должны быть солнцезащитные очки — врач
Не все очки с затемненными стеклами защищают от ультрафиолета.
2023-07-12T22:09+0500
2023-07-12T22:09+0500
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мнение эксперта
здоровье
офтальмолог
зрение
солнце
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В жаркое время года, когда интенсивность ультрафиолетового излучения возрастает, солнцезащитные очки – незаменимый аксессуар. Однако темный цвет линз вовсе не гарантирует защиту глаз, предупредила врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко.Также она перечислила возможные последствия отказа от солнцезащитных очков.Вместе с тем, она советует не носить солнцезащитные очки в помещении и не использовать аксессуар со слишком темными линзами.По ее словам, исследований о том, что из-за ношения темных очков в помещении развиваются заболевания глаз, на сегодняшний день нет, но это как минимум не комфортно.Ранее врач рассказал о том, как влияет шум от автомобиля на водителя.
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мнение эксперта офтальмолог зрение солнце это интересно
мнение эксперта офтальмолог зрение солнце это интересно

Насколько темными должны быть солнцезащитные очки — врач

22:09 12.07.2023
© СС0 / Unsplash / Herbert GoetschСолнечные очки, иллюстративное фото
Солнечные очки, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2023
© СС0 / Unsplash / Herbert Goetsch
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Не все очки с затемненными стеклами защищают от ультрафиолета.
В жаркое время года, когда интенсивность ультрафиолетового излучения возрастает, солнцезащитные очки – незаменимый аксессуар. Однако темный цвет линз вовсе не гарантирует защиту глаз, предупредила врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко.
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПраздник Московского спорта
Праздник Московского спорта - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2023
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"Некоторые считают, что чем темнее линзы очков, тем лучше они защищают от ультрафиолета, но это никак не связано. Это просто цвет, от ультрафиолета защищают другие компоненты. Нужно выбирать очки с соответствующим покрытием на линзе, которое не пропускает ультрафиолет. Это можно проверить в сертификате очков. Не все темные очки защищают от ультрафиолета, на рынке много подделок, когда просто затемнено стекло, и носить такие очки в солнечную погоду опасно. Глаза важно защищать от ультрафиолета, как и кожу", — объяснила специалист.
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСелфи
Селфи - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2023
Селфи
© Sputnik / Евгений Биятов
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Также она перечислила возможные последствия отказа от солнцезащитных очков.
"Что касается вредного воздействия ультрафиолета на глаза, есть много разных патологий, которые – и это доказано – связаны с сильной инсоляцией. Например, определенные виды катаракты. В Индии есть много людей с катарактой не возрастной (после 70-80 лет), а в более молодом возрасте – 40-50 лет. Это связано с сильным воздействием ультрафиолета и с тем, что не было защиты. Также возможно заболевание птеригиум, когда ткань, плева нарастает на роговицу. Макулярная дистрофия сетчатки – патология, которая тоже связана с ультрафиолетом", – добавила Лещенко.
Вместе с тем, она советует не носить солнцезащитные очки в помещении и не использовать аксессуар со слишком темными линзами.
"Не рекомендуется использовать степень затемнения линзы очков больше 20%, это затрудняет зрительное восприятие, делает изображение слишком темным. Обычно производители это учитывают. Не стоит также носить солнцезащитные очки в помещении. В обоих случаях мы искусственно уменьшаем освещенность. Из-за этого может ухудшаться острота зрения. – пояснила врач.
По ее словам, исследований о том, что из-за ношения темных очков в помещении развиваются заболевания глаз, на сегодняшний день нет, но это как минимум не комфортно.
Ранее врач рассказал о том, как влияет шум от автомобиля на водителя.
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