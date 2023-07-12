https://uz.sputniknews.ru/20230712/solntsye-zaschita-ochki-vrach-rekomndatsii-36813016.html

Насколько темными должны быть солнцезащитные очки — врач

Насколько темными должны быть солнцезащитные очки — врач

Не все очки с затемненными стеклами защищают от ультрафиолета.

2023-07-12T22:09+0500

2023-07-12T22:09+0500

2023-07-12T22:09+0500

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В жаркое время года, когда интенсивность ультрафиолетового излучения возрастает, солнцезащитные очки – незаменимый аксессуар. Однако темный цвет линз вовсе не гарантирует защиту глаз, предупредила врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко.Также она перечислила возможные последствия отказа от солнцезащитных очков.Вместе с тем, она советует не носить солнцезащитные очки в помещении и не использовать аксессуар со слишком темными линзами.По ее словам, исследований о том, что из-за ношения темных очков в помещении развиваются заболевания глаз, на сегодняшний день нет, но это как минимум не комфортно.Ранее врач рассказал о том, как влияет шум от автомобиля на водителя.

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мнение эксперта офтальмолог зрение солнце это интересно