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https://uz.sputniknews.ru/20230712/tashkent-otklyucheniye-svet-noch-13-iyul-adresa-36815317.html
Где в Ташкенте этой ночью отключат свет — адреса
Где в Ташкенте этой ночью отключат свет — адреса
12 июля частично без электричества останутся жители трех районов. Причина — плановые ремонтные работы.
2023-07-12T21:16+0500
2023-07-12T21:16+0500
узбекистан
ташкент
электричество
район
адреса
свет
ремонт
общество
график отключения электричества
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Сегодня ночью в трех районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Напомним, в марте 2023 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил проект развития электрических сетей Ташкента. На него выделили 3,5 трлн сумов.
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узбекистан ташкент электричество район адреса свет ремонт общество график отключения электричества
узбекистан ташкент электричество район адреса свет ремонт общество график отключения электричества

Где в Ташкенте этой ночью отключат свет — адреса

21:16 12.07.2023
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Красноярском крае
Линии электропередач в Красноярском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2023
© Sputnik / Илья Наймушин
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12 июля частично без электричества останутся жители трех районов. Причина — плановые ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Сегодня ночью в трех районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:
Мирзо-Улугбекский район: с 00.00 до 05.00 — частично в махаллях “Ялангоч”, “Катта Ялангоч”, “Ахмад Югнаки”, “Тракторсозлар”, “Азамат”, “Хумоюн”, массивы ТТЗ-1, 2, 3, 4;
Алмазарский район: с 00.00 до 08.00 — частично в махаллях “Ибрагим ота”, “Чукурсой”, “Ахил” и “Мойарык”, а также у хозяйствующих субъектов на массиве Джами;
Юнусабадский район: с 00.00 до 08.00 — частично в махаллях “Хасанбой”, “Катта Хасанбой”, “Шарк Хакикати”, “Туркистон”, "Йуларык”, “Акбаробод”, “Тикланиш”, “Астробод”, “Хамкоробод” “Исломобод”, “Собиробод”,”Нурмакон” и “Мингчинор”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
Напомним, в марте 2023 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил проект развития электрических сетей Ташкента. На него выделили 3,5 трлн сумов.
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