Где в Ташкенте этой ночью отключат свет — адреса
© Sputnik / Илья Наймушин/
12 июля частично без электричества останутся жители трех районов. Причина — плановые ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Сегодня ночью в трех районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:
Мирзо-Улугбекский район: с 00.00 до 05.00 — частично в махаллях “Ялангоч”, “Катта Ялангоч”, “Ахмад Югнаки”, “Тракторсозлар”, “Азамат”, “Хумоюн”, массивы ТТЗ-1, 2, 3, 4;
Алмазарский район: с 00.00 до 08.00 — частично в махаллях “Ибрагим ота”, “Чукурсой”, “Ахил” и “Мойарык”, а также у хозяйствующих субъектов на массиве Джами;
Юнусабадский район: с 00.00 до 08.00 — частично в махаллях “Хасанбой”, “Катта Хасанбой”, “Шарк Хакикати”, “Туркистон”, "Йуларык”, “Акбаробод”, “Тикланиш”, “Астробод”, “Хамкоробод” “Исломобод”, “Собиробод”,”Нурмакон” и “Мингчинор”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
Напомним, в марте 2023 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил проект развития электрических сетей Ташкента. На него выделили 3,5 трлн сумов.