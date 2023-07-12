https://uz.sputniknews.ru/20230712/tashkent-svet-otklyucheniye-rayony-12-iyul-2023-36790863.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
В среду, 12 июля частично без электричества останутся жители трех районов. Причина — ремонтные работы.
2023-07-12T08:04+0500
2023-07-12T08:04+0500
2023-07-12T08:04+0500
узбекистан
ташкент
электричество
район
адреса
общество
свет
ремонт
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Сегодня в трех районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Напомним, в марте 2023 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил проект развития электрических сетей Ташкента. На него выделили 3,5 трлн сумов.
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узбекистан ташкент электричество район адреса общество свет ремонт
узбекистан ташкент электричество район адреса общество свет ремонт
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
В среду, 12 июля частично без электричества останутся жители трех районов. Причина — ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Сегодня в трех районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
Министерства энергетики.
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:
Сергелийский район, с 10:00 до 16:00: махалля “Кушкурган”;
Учтепинский район, с 09:00 до 12:00: махалля “Тепакурган”;
Мирзо-Улугбекский район, с 10:00 до 16:00: махалля “Олтынтепа”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
Напомним, в марте 2023 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил
проект развития электрических сетей Ташкента. На него выделили 3,5 трлн сумов.