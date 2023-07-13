https://uz.sputniknews.ru/20230713/buxara-svoya-karta-obschestvennyy-transport-36825053.html

У Бухары появилась своя карта общественного транспорта

У Бухары появилась своя карта общественного транспорта

На промышленный образец карты "Общественного транспорта города Бухары" Минюст выдал патент на изобретение

2023-07-13T11:26+0500

2023-07-13T11:26+0500

2023-07-13T11:26+0500

узбекистан

бухара

карта

транспортная карта

транспорт

общественный транспорт

научные исследования

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Карту создал докторант Бухарского государственного университета Эркин Фарманов в рамках своих исследований по оптимизации общественного транспорта города. Об этом сообщает Минтранс.На карту нанесены условные обозначения: В настоящее время Эркин Фарманов продолжает свои исследования в Венгрии. На промышленный образец этой карты Минюст выдал патент на изобретение. Ранее мы сообщали, что в Узбекистане впервые услуги такси будут предоставлять электромобили. Данную услугу будет оказывать локальный поставщик, который завез в Бухару 30 электромобилей.Эко-такси может проехать до 500 км. Скоро автопарк перевозчика пополнят еще 20 электромобилей.Напомним, что в соответствии с постановлением президента от 19 декабря 2022 года физические и юридические лица, оказывающие услуги по перевозке пассажиров на электромобилях и гибридных автомобилях, освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу лицензионных листов до 1 января 2030 года.

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