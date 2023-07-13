https://uz.sputniknews.ru/20230713/buxara-svoya-karta-obschestvennyy-transport-36825053.html
У Бухары появилась своя карта общественного транспорта
У Бухары появилась своя карта общественного транспорта
На промышленный образец карты "Общественного транспорта города Бухары" Минюст выдал патент на изобретение
2023-07-13T11:26+0500
2023-07-13T11:26+0500
2023-07-13T11:26+0500
узбекистан
бухара
карта
транспортная карта
транспорт
общественный транспорт
научные исследования
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Карту создал докторант Бухарского государственного университета Эркин Фарманов в рамках своих исследований по оптимизации общественного транспорта города. Об этом сообщает Минтранс.На карту нанесены условные обозначения: В настоящее время Эркин Фарманов продолжает свои исследования в Венгрии. На промышленный образец этой карты Минюст выдал патент на изобретение. Ранее мы сообщали, что в Узбекистане впервые услуги такси будут предоставлять электромобили. Данную услугу будет оказывать локальный поставщик, который завез в Бухару 30 электромобилей.Эко-такси может проехать до 500 км. Скоро автопарк перевозчика пополнят еще 20 электромобилей.Напомним, что в соответствии с постановлением президента от 19 декабря 2022 года физические и юридические лица, оказывающие услуги по перевозке пассажиров на электромобилях и гибридных автомобилях, освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу лицензионных листов до 1 января 2030 года.
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узбекистан бухара патент изобретение карта общественного транспорта города бухары докторант бухарского государственного университета эркин фарманов оптимизация общественный транспорт минюст
узбекистан бухара патент изобретение карта общественного транспорта города бухары докторант бухарского государственного университета эркин фарманов оптимизация общественный транспорт минюст
У Бухары появилась своя карта общественного транспорта
На промышленный образец карты "Общественного транспорта города Бухары" Минюст выдал патент на изобретение.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Карту создал докторант Бухарского государственного университета Эркин Фарманов в рамках своих исследований по оптимизации общественного транспорта города. Об этом сообщает Минтранс
.
На карту нанесены условные обозначения:
стартовая и конечная остановка;
продолжительность маршрута;
высшее учебное заведение;
объекты культурного наследия;
В настоящее время Эркин Фарманов продолжает свои исследования в Венгрии. На промышленный образец этой карты Минюст выдал патент на изобретение.
"В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах" на промышленный образец Карты "Общественного транспорта города Бухары" выдан патент на изобретение за №SAP 02422 Министерства юстиции Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Узбекистане впервые услуги такси будут предоставлять электромобили
. Данную услугу будет оказывать локальный поставщик, который завез в Бухару 30 электромобилей.
Эко-такси может проехать до 500 км. Скоро автопарк перевозчика пополнят еще 20 электромобилей.
Напомним, что в соответствии с постановлением президента от 19 декабря 2022 года физические и юридические лица, оказывающие услуги по перевозке пассажиров на электромобилях и гибридных автомобилях, освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу лицензионных листов до 1 января 2030 года.