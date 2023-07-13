https://uz.sputniknews.ru/20230713/chto-predlojil-guterrish-v-pisme-putinu--36822961.html

Гутерриш отправил письмо Путину — что он предложил

Гутерриш отправил письмо Путину — что он предложил

Предложения Генсека ООН касаются продления зерновой сделки.

2023-07-13T10:23+0500

2023-07-13T10:23+0500

2023-07-13T10:38+0500

в мире

оон

владимир путин

антониу гуттереш

зерно

сделка

россия

турция

украина

письмо

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Владимиру Путину по поводу продления зерновой сделки, заявил на брифинге официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.Об этом сообщает РИА Новости.Цель письма — устранение препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк и одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю.По словам официального представителя главы организации, в ООН знают, что в России получили письмо и изучают предложения. При этом он указал на готовность Гутерриша к контактам с Москвой. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT (международной системе, позволяющей банкам из разных стран быстро и безопасно осуществлять платежи между собой), возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что оснований для продления зерновой сделки нет. По его словам, обязательства в отношении Москвы по-прежнему не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться реформы Совбеза ООН.

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