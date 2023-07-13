Как проходит инаугурация в разных странах — 21 впечатляющее фото

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25.01.2004. Михаил Саакашвили во время церемонии инаугурации в Тбилиси. Церемония вступления его в должность президента Грузии длилась два дня. 24 января Саакашвили с семьей был в Кутаиси, где в монастыре Гелати принес духовную присягу на верность народу около могилы грузинского царя Давида IV Строителя и получил благословение Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. 25 января Саакашвили принял военные парады в Поти и в Батуми.Основная часть инаугурации прошла в Тбилиси, где президент присягнул на верность Конституции.