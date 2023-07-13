Как проходит инаугурация в разных странах — 21 впечатляющее фото

07.05.2000. Инаугурация президента России Владимира Путина. Традиционно проводится в Большом Кремлевском дворце. С 2000-го года она сопровождается праздничным молебном патриарха Московского и Всея Руси.
07.05.2000. Инаугурация президента России Владимира Путина. Традиционно проводится в Большом Кремлевском дворце. С 2000-го года она сопровождается праздничным молебном патриарха Московского и Всея Руси.
07.05.2008. Дмитрий Медведев во время присяги на торжественной церемонии вступления в должность президента России. В самых первых строках присяги — обязательство уважать и охранять права и свободы человека.
07.05.2008. Дмитрий Медведев во время присяги на торжественной церемонии вступления в должность президента России. В самых первых строках присяги — обязательство уважать и охранять права и свободы человека.
07.05.2018. Избранный в четвертый раз президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. Там он принес присягу, выступил с речью и принял парад президентского полка.
07.05.2018. Избранный в четвертый раз президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. Там он принес присягу, выступил с речью и принял парад президентского полка.
20.01.2017. Президент США Дональд Трамп, бывший президент США Барак Обама и бывший вице-президент США Джо Байден на церемонии инаугурации в Вашингтоне. Традиционно поздравить нового главу государства приходят практически все его здравствующие предшественники. Конституцию страны и Библию во время произнесения клятвы Трампом держала его супруга Мелания. Инаугурация Дональда Трампа в качестве 45-го президента США, стала самой дорогой в истории страны: она обошлась налогоплательщикам в $90 млн.
20.01.2017. Президент США Дональд Трамп, бывший президент США Барак Обама и бывший вице-президент США Джо Байден на церемонии инаугурации в Вашингтоне. Традиционно поздравить нового главу государства приходят практически все его здравствующие предшественники. Конституцию страны и Библию во время произнесения клятвы Трампом держала его супруга Мелания. Инаугурация Дональда Трампа в качестве 45-го президента США, стала самой дорогой в истории страны: она обошлась налогоплательщикам в $90 млн.
20.01.2021. Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл Байден во время присяги. 78-летний Байден вошел в историю, как самый возрастной глава государства. В своей речи по случаю инаугурации он заявил, что с его приходом "демократия восторжествовала".
20.01.2021. Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл Байден во время присяги. 78-летний Байден вошел в историю, как самый возрастной глава государства. В своей речи по случаю инаугурации он заявил, что с его приходом "демократия восторжествовала".
24.12 2020. Избранный президент Молдовы Майя Санду на церемонии инаугурации во Дворце республики. Церемония прошла, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Глава Конституционного суда вручила Майе Санду атрибутику президента – президентский орден на цепи и флаг государства. Санду – шестой президент Молдовы и первая женщина, которая возглавила страну за всю историю независимости государства.
24.12 2020. Избранный президент Молдовы Майя Санду на церемонии инаугурации во Дворце республики. Церемония прошла, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Глава Конституционного суда вручила Майе Санду атрибутику президента – президентский орден на цепи и флаг государства. Санду – шестой президент Молдовы и первая женщина, которая возглавила страну за всю историю независимости государства.
23.09.2020. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске. О церемонии заранее не объявляли, присутствовали там только высокие должностные лица и члены парламента. Лукашенко положил правую руку на Конституцию, произнес присягу на белорусском языке и подписал акт. Председатель ЦИК вручила ему удостоверение главы государства.
23.09.2020. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске. О церемонии заранее не объявляли, присутствовали там только высокие должностные лица и члены парламента. Лукашенко положил правую руку на Конституцию, произнес присягу на белорусском языке и подписал акт. Председатель ЦИК вручила ему удостоверение главы государства.
07.06.2014. Избранный президент Украины Петр Порошенко во время церемонии инаугурации в Верховной Раде. Глава Конституционного суда Украины привел Порошенко к присяге, а затем вручил ему символы президентской власти: эталонный образец гербовой печати, булаву и знак президента Украины.
07.06.2014. Избранный президент Украины Петр Порошенко во время церемонии инаугурации в Верховной Раде. Глава Конституционного суда Украины привел Порошенко к присяге, а затем вручил ему символы президентской власти: эталонный образец гербовой печати, булаву и знак президента Украины.
20.05.2019. Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед началом церемонии инаугурации в Киеве. Он пришел на инаугурацию пешком. Церемония прошла в здании Верховной Рады. Зеленский принес присягу, положив руку на конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие. После вступления в должность Владимир Зеленский заявил, что досрочно распускает Верховную раду.
20.05.2019. Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед началом церемонии инаугурации в Киеве. Он пришел на инаугурацию пешком. Церемония прошла в здании Верховной Рады. Зеленский принес присягу, положив руку на конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие. После вступления в должность Владимир Зеленский заявил, что досрочно распускает Верховную раду.
14.05.2017. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует граждан в день своей инаугурации в Париже. По протоколу, уходящий и новоизбранный президенты Франции встречаются на ступеньках Елисейского дворца. Затем старый глава государства передает новому так называемый ядерный чемоданчик и покидает свою бывшую резиденцию. Особенность французской инаугурации в том, что президент не дает никакой клятвы.
14.05.2017. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует граждан в день своей инаугурации в Париже. По протоколу, уходящий и новоизбранный президенты Франции встречаются на ступеньках Елисейского дворца. Затем старый глава государства передает новому так называемый ядерный чемоданчик и покидает свою бывшую резиденцию. Особенность французской инаугурации в том, что президент не дает никакой клятвы.
20.04.2013. Охрана президента Венесуэлы Николаса Мадуро пытается оградить его от неизвестного, прорвавшегося на трибуну во время церемонии инаугурации. Это была одна из попыток оппозиции сорвать церемонию, которая проходила в парламенте республики.
20.04.2013. Охрана президента Венесуэлы Николаса Мадуро пытается оградить его от неизвестного, прорвавшегося на трибуну во время церемонии инаугурации. Это была одна из попыток оппозиции сорвать церемонию, которая проходила в парламенте республики.
25.01.2004. Михаил Саакашвили во время церемонии инаугурации в Тбилиси. Церемония вступления его в должность президента Грузии длилась два дня. 24 января Саакашвили с семьей был в Кутаиси, где в монастыре Гелати принес духовную присягу на верность народу около могилы грузинского царя Давида IV Строителя и получил благословение Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. 25 января Саакашвили принял военные парады в Поти и в Батуми.Основная часть инаугурации прошла в Тбилиси, где президент присягнул на верность Конституции.
25.01.2004. Михаил Саакашвили во время церемонии инаугурации в Тбилиси. Церемония вступления его в должность президента Грузии длилась два дня. 24 января Саакашвили с семьей был в Кутаиси, где в монастыре Гелати принес духовную присягу на верность народу около могилы грузинского царя Давида IV Строителя и получил благословение Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. 25 января Саакашвили принял военные парады в Поти и в Батуми.Основная часть инаугурации прошла в Тбилиси, где президент присягнул на верность Конституции.
08.04.2011. Нурсултан Назарбаев после торжественной церемонии инаугурации. Она прошла во Дворце Независимости в Астане. Военнослужащие церемониального батальона республиканской гвардии внесли государственные символы и Конституцию Казахстана, поднесли президенту Государственный флаг. В соответствии с законодательством, перед вновь избранным президентом сложил свои полномочия действующий Кабмин во главе с премьером.
08.04.2011. Нурсултан Назарбаев после торжественной церемонии инаугурации. Она прошла во Дворце Независимости в Астане. Военнослужащие церемониального батальона республиканской гвардии внесли государственные символы и Конституцию Казахстана, поднесли президенту Государственный флаг. В соответствии с законодательством, перед вновь избранным президентом сложил свои полномочия действующий Кабмин во главе с премьером.
12.06.2019. Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во Дворце независимости. На инаугурации присутствовал первый президент страны Нурсултан Назарбаев.
12.06.2019. Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во Дворце независимости. На инаугурации присутствовал первый президент страны Нурсултан Назарбаев.
11.11.1999. Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов принимает присягу во время инаугурации на внеочередном заседании национального парламента. На ней присутствовала российская делегация во главе с председателем правительства Владимиром Путиным.
11.11.1999. Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов принимает присягу во время инаугурации на внеочередном заседании национального парламента. На ней присутствовала российская делегация во главе с председателем правительства Владимиром Путиным.
14.02.2007. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов во время церемонии инаугурации. После того, как он произнес присягу, старейшины пяти областей страны одели на шею Бердымухаммедову отличительный знак президента. Также он получил завернутый в холст хлеб, означающий достаток, Коран и книгу "Рухнама", написанную первым президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым.
14.02.2007. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов во время церемонии инаугурации. После того, как он произнес присягу, старейшины пяти областей страны одели на шею Бердымухаммедову отличительный знак президента. Также он получил завернутый в холст хлеб, означающий достаток, Коран и книгу "Рухнама", написанную первым президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым.
19.03.2022. Избранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, 40-летний сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на церемонии инаугурации в Ашхабаде. Воины Почётного караула внесли в зал Государственный флаг Туркменистана, Штандарт Президента Туркменистана, Конституцию Туркменистана, Отличительный знак Президента Туркменистана, а также священный Коран.
19.03.2022. Избранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, 40-летний сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на церемонии инаугурации в Ашхабаде. Воины Почётного караула внесли в зал Государственный флаг Туркменистана, Штандарт Президента Туркменистана, Конституцию Туркменистана, Отличительный знак Президента Туркменистана, а также священный Коран.
3.04.2010. Роза Отунбаева во время инаугурации в Бишкеке. В присутствии высшего руководства страны она принесла присягу народу республики, положив руку на Конституцию. Ей вручили нагрудный знак, удостоверение и штандарт президента Кыргызстана. Роза Отунбаева стала первым в истории СНГ, а также государств Центральной Азии женщиной-президентом.
3.04.2010. Роза Отунбаева во время инаугурации в Бишкеке. В присутствии высшего руководства страны она принесла присягу народу республики, положив руку на Конституцию. Ей вручили нагрудный знак, удостоверение и штандарт президента Кыргызстана. Роза Отунбаева стала первым в истории СНГ, а также государств Центральной Азии женщиной-президентом.
28.01.2021. Президент Садыр Жапаров во время инаугурации в Кыргызстане. На церемонии он принес присягу, пообещав работать во благо народа, после чего поцеловал флаг страны. Глава ЦИК передала Жапарову государственные символы — нагрудный знак и президентский штандарт.
28.01.2021. Президент Садыр Жапаров во время инаугурации в Кыргызстане. На церемонии он принес присягу, пообещав работать во благо народа, после чего поцеловал флаг страны. Глава ЦИК передала Жапарову государственные символы — нагрудный знак и президентский штандарт.
Первый президент республики Узбекистан Ислам Каримов и старейшина депутатов, известный узбекский и советский режиссер, народный артист СССР Малик Каюмов. Фотография сделана 24 марта 1990 года, после избрания Каримова президентом УзССР на первой сессии Верховного Совета Узбекской ССР.
Первый президент республики Узбекистан Ислам Каримов и старейшина депутатов, известный узбекский и советский режиссер, народный артист СССР Малик Каюмов. Фотография сделана 24 марта 1990 года, после избрания Каримова президентом УзССР на первой сессии Верховного Совета Узбекской ССР.
14.12.2016. Инаугурация президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Церемония прошла на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса. Председатель ЦИК вручил Мирзиееву удостоверение президента Узбекистана. Избранный президент принес присягу, положив руку одновременно на конституцию и Коран.
14.12.2016. Инаугурация президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Церемония прошла на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса. Председатель ЦИК вручил Мирзиееву удостоверение президента Узбекистана. Избранный президент принес присягу, положив руку одновременно на конституцию и Коран.