https://uz.sputniknews.ru/20230713/jitel-kashkadarya-shtraf-51-mln-sumov-36836681.html

Жителя Кашкадарьи оштрафовали более чем на 51 млн сумов — за что

Жителя Кашкадарьи оштрафовали более чем на 51 млн сумов — за что

В своем доме он незаконно содержал краснокнижных животных

2023-07-13T15:27+0500

2023-07-13T15:27+0500

2023-07-13T15:39+0500

узбекистан

штраф

экология

животные

красная книга

конвенция

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Житель Кашкадарьи незаконно содержал в своем доме 9 серых варанов и 5 среднеазиатских черепах, занесенных в Красную книгу Узбекистана, сообщает Минэкологии.Незаконное содержание животных выявили в ходе рейда на территории махалли "Балхияк", проведенного сотрудниками территориального Управления экологии совместно с УВД области. Выяснилось также, что нарушитель убил 2 змей (гюрза).У виновника изъяли варанов и черепах, а ущерб, нанесенный животному миру, оценили в 51 млн 480 тыс. сумов. На данный момент по данному делу готовят документы для отправки в правоохранительные органы.Ранее мы сообщали, что мучителям кошки из Ферганы изменили наказание на более жесткое. Троим мужчинам заменили штраф в 3 БРВ на административный арест разной длительности для каждого.

узбекистан

кашкадарьинская область

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