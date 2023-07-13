https://uz.sputniknews.ru/20230713/jitel-kashkadarya-shtraf-51-mln-sumov-36836681.html
Жителя Кашкадарьи оштрафовали более чем на 51 млн сумов — за что
Жителя Кашкадарьи оштрафовали более чем на 51 млн сумов — за что
В своем доме он незаконно содержал краснокнижных животных
2023-07-13T15:27+0500
2023-07-13T15:27+0500
2023-07-13T15:39+0500
узбекистан
штраф
экология
животные
красная книга
конвенция
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Житель Кашкадарьи незаконно содержал в своем доме 9 серых варанов и 5 среднеазиатских черепах, занесенных в Красную книгу Узбекистана, сообщает Минэкологии.Незаконное содержание животных выявили в ходе рейда на территории махалли "Балхияк", проведенного сотрудниками территориального Управления экологии совместно с УВД области. Выяснилось также, что нарушитель убил 2 змей (гюрза).У виновника изъяли варанов и черепах, а ущерб, нанесенный животному миру, оценили в 51 млн 480 тыс. сумов. На данный момент по данному делу готовят документы для отправки в правоохранительные органы.Ранее мы сообщали, что мучителям кошки из Ферганы изменили наказание на более жесткое. Троим мужчинам заменили штраф в 3 БРВ на административный арест разной длительности для каждого.
узбекистан
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узбекистан кашкадарья незаконное содержание животные вараны черепахи рейд красная книга гюрза змея ущерб животный мир штраф сотрудники территориальное управление экологии увд области
узбекистан кашкадарья незаконное содержание животные вараны черепахи рейд красная книга гюрза змея ущерб животный мир штраф сотрудники территориальное управление экологии увд области
Жителя Кашкадарьи оштрафовали более чем на 51 млн сумов — за что
15:27 13.07.2023 (обновлено: 15:39 13.07.2023)
В своем доме он незаконно содержал краснокнижных животных. Это выявили сотрудники территориального Управления экологии совместно с УВД области.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Житель Кашкадарьи незаконно содержал в своем доме 9 серых варанов и 5 среднеазиатских черепах, занесенных в Красную книгу Узбекистана, сообщает Минэкологии
.
Незаконное содержание животных выявили в ходе рейда на территории махалли "Балхияк", проведенного сотрудниками территориального Управления экологии совместно с УВД области.
"Серый варан и среднеазиатская черепаха занесены в Красную книгу Узбекистана и Конвенцию CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения)", — говорится в сообщении ведомства.
Выяснилось также, что нарушитель убил 2 змей (гюрза).
У виновника изъяли варанов и черепах, а ущерб, нанесенный животному миру, оценили в 51 млн 480 тыс. сумов.
На данный момент по данному делу готовят документы для отправки в правоохранительные органы.
Троим мужчинам заменили штраф в 3 БРВ на административный арест разной длительности для каждого.