https://uz.sputniknews.ru/20230621/fergana-mujchiny-sojjenie-koshka-nakazanie-36156055.html
Мучителям кошки из Ферганы изменили наказание на более жесткое
Мучителям кошки из Ферганы изменили наказание на более жесткое
Штраф заменили на административный арест разной длительности для каждого.
2023-06-21T15:22+0500
2023-06-21T15:22+0500
2023-06-21T15:56+0500
узбекистан
фергана
происшествия
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0e/23309741_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_98f2a3880eb22c36896be490bc12bbdd.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ферганской области суд поменял приговор трем мужчинам, которые сожгли кошку заживо, сообщает пресс-служба Верховного суда.Так, наказание штрафом заменили на административный арест. Самый старший мужчина получил 7 суток, второй – 5 суток и самый младший – 3 суток.Их признали виновными по статьям 111 (жестокое обращение с животными) и 189-1 (изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ притеснения, насилия или жестокости).Ранее троих мужчин, которые сожгли кошку и сняли это на камеру нашли и оштрафовали на $87 по статье 111 Кодекса об административной ответственности.
https://uz.sputniknews.ru/20230621/uzbekistan-shaxrisabzskiy-rayon-kashkadarinskaya-oblast-zemletryaseniye-36153344.html
узбекистан
фергана
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0e/23309741_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_acb11288efa958ded0c45812e076c29e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан фергана происшествия животные убийство кошки сожгли кошку
узбекистан фергана происшествия животные убийство кошки сожгли кошку
Мучителям кошки из Ферганы изменили наказание на более жесткое
15:22 21.06.2023 (обновлено: 15:56 21.06.2023)
Троим мужчинам заменили штраф в 3 БРВ на административный арест разной длительности для каждого.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
В Ферганской области суд поменял приговор трем мужчинам, которые сожгли кошку заживо, сообщает
пресс-служба Верховного суда.
Так, наказание штрафом заменили на административный арест. Самый старший мужчина получил 7 суток, второй – 5 суток и самый младший – 3 суток.
Их признали виновными по статьям 111 (жестокое обращение с животными) и 189-1 (изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ притеснения, насилия или жестокости).
Ранее троих мужчин, которые сожгли кошку и сняли это на камеру нашли и оштрафовали
на $87 по статье 111 Кодекса об административной ответственности.