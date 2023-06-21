https://uz.sputniknews.ru/20230621/fergana-mujchiny-sojjenie-koshka-nakazanie-36156055.html

Мучителям кошки из Ферганы изменили наказание на более жесткое

Мучителям кошки из Ферганы изменили наказание на более жесткое

Штраф заменили на административный арест разной длительности для каждого.

2023-06-21T15:22+0500

2023-06-21T15:22+0500

2023-06-21T15:56+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ферганской области суд поменял приговор трем мужчинам, которые сожгли кошку заживо, сообщает пресс-служба Верховного суда.Так, наказание штрафом заменили на административный арест. Самый старший мужчина получил 7 суток, второй – 5 суток и самый младший – 3 суток.Их признали виновными по статьям 111 (жестокое обращение с животными) и 189-1 (изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ притеснения, насилия или жестокости).Ранее троих мужчин, которые сожгли кошку и сняли это на камеру нашли и оштрафовали на $87 по статье 111 Кодекса об административной ответственности.

https://uz.sputniknews.ru/20230621/uzbekistan-shaxrisabzskiy-rayon-kashkadarinskaya-oblast-zemletryaseniye-36153344.html

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