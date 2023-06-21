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https://uz.sputniknews.ru/20230621/fergana-mujchiny-sojjenie-koshka-nakazanie-36156055.html
Мучителям кошки из Ферганы изменили наказание на более жесткое
Мучителям кошки из Ферганы изменили наказание на более жесткое
Штраф заменили на административный арест разной длительности для каждого.
2023-06-21T15:22+0500
2023-06-21T15:56+0500
узбекистан
фергана
происшествия
животные
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ферганской области суд поменял приговор трем мужчинам, которые сожгли кошку заживо, сообщает пресс-служба Верховного суда.Так, наказание штрафом заменили на административный арест. Самый старший мужчина получил 7 суток, второй – 5 суток и самый младший – 3 суток.Их признали виновными по статьям 111 (жестокое обращение с животными) и 189-1 (изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ притеснения, насилия или жестокости).Ранее троих мужчин, которые сожгли кошку и сняли это на камеру нашли и оштрафовали на $87 по статье 111 Кодекса об административной ответственности.
https://uz.sputniknews.ru/20230621/uzbekistan-shaxrisabzskiy-rayon-kashkadarinskaya-oblast-zemletryaseniye-36153344.html
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узбекистан фергана происшествия животные убийство кошки сожгли кошку
узбекистан фергана происшествия животные убийство кошки сожгли кошку

Мучителям кошки из Ферганы изменили наказание на более жесткое

15:22 21.06.2023 (обновлено: 15:56 21.06.2023)
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Троим мужчинам заменили штраф в 3 БРВ на административный арест разной длительности для каждого.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ферганской области суд поменял приговор трем мужчинам, которые сожгли кошку заживо, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Так, наказание штрафом заменили на административный арест. Самый старший мужчина получил 7 суток, второй – 5 суток и самый младший – 3 суток.
Их признали виновными по статьям 111 (жестокое обращение с животными) и 189-1 (изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ притеснения, насилия или жестокости).
Ранее троих мужчин, которые сожгли кошку и сняли это на камеру нашли и оштрафовали на $87 по статье 111 Кодекса об административной ответственности.
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