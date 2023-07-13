https://uz.sputniknews.ru/20230713/perevesti-dengi-iz-rossii-uzbekistan-mojno-bez-komissii-36819261.html
Перевести деньги из России в Узбекистан можно без комиссии — напоминаем как
Перевести деньги из России в Узбекистан можно без комиссии — напоминаем как
СберБанк запустил переводы из России в Узбекистан без комиссии, для этого нужно воспользоваться специальным приложением
2023-07-13T09:23+0500
2023-07-13T09:23+0500
2023-07-13T10:26+0500
узбекистан
россия
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денежные переводы
сбербанк
банковская карта
приложение
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Клиенты СберБанка могут переводить деньги владельцам карт банков Узбекистана без комиссии через приложение "СберБанк Онлайн", напоминает Торгпредство России в Узбекистане. Для этого необходимо выбрать раздел "Платежи", затем "В другую страну" и способ перевода "По номеру телефона". Затем нужно выбрать страну зачисления — Узбекистан, указать мобильный номер получателя и сумму, которую вы хотите отправить.Кроме этого, при переводе денег через приложение, их можно будет обналичить в офисах партнеров СберБанка.Ранее мы писали, что российские банки обязали проверять все переводы физлиц на мошенничество. Соответствующий закон приняла Госдума. Как отметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в России растет мошенничество с применением методов социальной инженерии, когда люди добровольно сообщают злоумышленникам номера платежных карт, коды и пароли.Поэтому новый закон обязывает банки до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных Центробанка о случаях и попытках несанкционированных переводов. Если деньги переводятся на счета, которые вызывают вопросы, или же если сомнения вызывают сами операции, банк может приостановить такие переводы на два дня. Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника, если появится информация от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. Получать эту информацию будет Банк России, а затем доводить ее до кредитных организаций, рассказал глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.
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узбекистан россия денежные переводы без комиссии приложение зачисление мобильный номер получатель
узбекистан россия денежные переводы без комиссии приложение зачисление мобильный номер получатель
Перевести деньги из России в Узбекистан можно без комиссии — напоминаем как
09:23 13.07.2023 (обновлено: 10:26 13.07.2023)
Торговое представительство России в Узбекистане напомнило, как переводить деньги из России в Узбекистан без комиссии и каким приложением для этого нужно воспользоваться.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Клиенты СберБанка могут переводить деньги владельцам карт банков Узбекистана без комиссии через приложение "СберБанк Онлайн", напоминает Торгпредство России
в Узбекистане.
Для этого необходимо выбрать раздел "Платежи", затем "В другую страну" и способ перевода "По номеру телефона". Затем нужно выбрать страну зачисления — Узбекистан, указать мобильный номер получателя и сумму, которую вы хотите отправить.
Кроме этого, при переводе денег через приложение, их можно будет обналичить в офисах партнеров СберБанка.
Как отметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в России растет мошенничество с применением методов социальной инженерии, когда люди добровольно сообщают злоумышленникам номера платежных карт, коды и пароли.
Поэтому новый закон обязывает банки до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных Центробанка о случаях и попытках несанкционированных переводов. Если деньги переводятся на счета, которые вызывают вопросы, или же если сомнения вызывают сами операции, банк может приостановить такие переводы на два дня.
Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника, если появится информация от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. Получать эту информацию будет Банк России, а затем доводить ее до кредитных организаций, рассказал глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.