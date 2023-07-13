https://uz.sputniknews.ru/20230713/perevesti-dengi-iz-rossii-uzbekistan-mojno-bez-komissii-36819261.html

Перевести деньги из России в Узбекистан можно без комиссии — напоминаем как

Перевести деньги из России в Узбекистан можно без комиссии — напоминаем как

СберБанк запустил переводы из России в Узбекистан без комиссии, для этого нужно воспользоваться специальным приложением

2023-07-13T09:23+0500

2023-07-13T09:23+0500

2023-07-13T10:26+0500

узбекистан

россия

деньги

денежные переводы

сбербанк

банковская карта

приложение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/04/23129756_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_03af7c980494efdb29b84c467180203b.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Клиенты СберБанка могут переводить деньги владельцам карт банков Узбекистана без комиссии через приложение "СберБанк Онлайн", напоминает Торгпредство России в Узбекистане. Для этого необходимо выбрать раздел "Платежи", затем "В другую страну" и способ перевода "По номеру телефона". Затем нужно выбрать страну зачисления — Узбекистан, указать мобильный номер получателя и сумму, которую вы хотите отправить.Кроме этого, при переводе денег через приложение, их можно будет обналичить в офисах партнеров СберБанка.Ранее мы писали, что российские банки обязали проверять все переводы физлиц на мошенничество. Соответствующий закон приняла Госдума. Как отметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в России растет мошенничество с применением методов социальной инженерии, когда люди добровольно сообщают злоумышленникам номера платежных карт, коды и пароли.Поэтому новый закон обязывает банки до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных Центробанка о случаях и попытках несанкционированных переводов. Если деньги переводятся на счета, которые вызывают вопросы, или же если сомнения вызывают сами операции, банк может приостановить такие переводы на два дня. Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника, если появится информация от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. Получать эту информацию будет Банк России, а затем доводить ее до кредитных организаций, рассказал глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия денежные переводы без комиссии приложение зачисление мобильный номер получатель