https://uz.sputniknews.ru/20230713/rossiya-novosibirskaya-oblast-festival-uzbekistan-turpotentsial-36829252.html
Туристический потенциал Узбекистана представили в России
Туристический потенциал Узбекистана представили в России
Дипломаты Генерального консульства Узбекистана провели презентацию, посвященную туристическому потенциалу страны на Международном фестивале в Новосибирской области РФ.
2023-07-13T12:38+0500
2023-07-13T12:38+0500
2023-07-13T12:38+0500
узбекистан
туризм
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общество
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Туристический потенциал Узбекистана продемонстрировали на фестивале “Дружба народов” в Ордынском районе Новосибирской области, сообщает ИА “Дунё”.Гостям рассказали о туристических направлениях, доступных в республике в разное время года, новых отелях и других объектах туристической инфраструктуры, национальной кухне.В фестивале участвовали сотрудники диппредставительств иностранных государств в Новосибирской области, государственных и общественных организаций Сибирского федерального округа, а также представители различных национальностей и народностей региона.Ранее новые возможности сотрудничества в сфере туризма обсудили Узбекистан и Китай.
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узбекистан туризм презентация россия новосибирск фестиваль генеральное консульство узбекистана общество
узбекистан туризм презентация россия новосибирск фестиваль генеральное консульство узбекистана общество
Туристический потенциал Узбекистана представили в России
Дипломаты Генерального консульства Узбекистана провели презентацию, посвященную туристическому потенциалу страны на Международном фестивале в Новосибирской области РФ.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Туристический потенциал Узбекистана продемонстрировали на фестивале “Дружба народов” в Ордынском районе Новосибирской области, сообщает ИА “Дунё”.
Гостям рассказали о туристических направлениях, доступных в республике в разное время года, новых отелях и других объектах туристической инфраструктуры, национальной кухне.
В фестивале участвовали сотрудники диппредставительств иностранных государств в Новосибирской области, государственных и общественных организаций Сибирского федерального округа, а также представители различных национальностей и народностей региона.