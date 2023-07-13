https://uz.sputniknews.ru/20230713/rossiya-novosibirskaya-oblast-festival-uzbekistan-turpotentsial-36829252.html

Туристический потенциал Узбекистана представили в России

Туристический потенциал Узбекистана представили в России

Дипломаты Генерального консульства Узбекистана провели презентацию, посвященную туристическому потенциалу страны на Международном фестивале в Новосибирской области РФ.

2023-07-13T12:38+0500

2023-07-13T12:38+0500

2023-07-13T12:38+0500

узбекистан

туризм

презентация

россия

новосибирск

фестиваль

генеральное консульство узбекистана

общество

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Туристический потенциал Узбекистана продемонстрировали на фестивале “Дружба народов” в Ордынском районе Новосибирской области, сообщает ИА “Дунё”.Гостям рассказали о туристических направлениях, доступных в республике в разное время года, новых отелях и других объектах туристической инфраструктуры, национальной кухне.В фестивале участвовали сотрудники диппредставительств иностранных государств в Новосибирской области, государственных и общественных организаций Сибирского федерального округа, а также представители различных национальностей и народностей региона.Ранее новые возможности сотрудничества в сфере туризма обсудили Узбекистан и Китай.

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