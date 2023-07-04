https://uz.sputniknews.ru/20230704/uzbekistan-kitay-novyye-vozmojnosti-sotrudnichestvo-turizm-36514902.html

Узбекистан и Китай: новые возможности сотрудничества в сфере туризма

Узбекистан и Китай: новые возможности сотрудничества в сфере туризма

В Ташкенте прошел бизнес-форум с участием экспертов туристической сферы Китая

2023-07-04T10:30+0500

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узбекистан

китай

бизнес

бизнес-форум

сотрудничество

туризм

соглашение

меморандум

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Бизнес-форум с участием представителей туристической сферы Китая был посвящен продвижению туристического потенциала Узбекистана в этой стране и укреплению двусторонних деловых отношений между профильными специалистами. Об этом сообщает министерство культуры и туризма.Данный форум очень важен в продвижении туристического потенциала Узбекистана в Китае, отметил первый замминистра культуры и туризма Улугбек Азамов. Он, в частности, рассказал об объектах туристской инфраструктуры и инвестиционных возможностях в этом секторе.В ходе форума была также представлена презентация, посвященная туристическому потенциалу Узбекистана. Китайские туркомпании смогли больше узнать об имеющихся перспективах и обсудить возможности партнерства с узбекскими коллегами.В свою очередь с китайской стороны с презентациями выступили представители различных авиакомпаний, турагентств, туроператоров. Они подробно рассказали о туристическом потенциале Китая.В рамках форума также состоялись B2B-встречи с участием специалистов обеих стран. Участники обсудили текущее состояние туристической отрасли, изучили новые возможности сотрудничества Узбекистана и Китая.Кроме того, гостей из Китая пригласили принять участие в Ташкентской международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути", которая состоится 15 — 17 ноября 2023 года.Форум завершился подписанием целого ряда соглашений и меморандумов о взаимопонимании между узбекскими и китайскими туристическими компаниями.Ранее мы сообщали, что тюркоязычная молодежь соберется на международный фестиваль в Коканде.

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узбекистан бизнес-форум китай туризм специалисты туристический потенциал презентация b2b-встречи первый замминистра культуры и туризма улугбек азамов ташкентская международная туристическая ярмарка