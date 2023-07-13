https://uz.sputniknews.ru/20230713/samarkand-podrostki-sbros-sobaka-kanal-shtraf-36836825.html

В Самарканде оштрафовали подростков, сбросивших собаку в воду — видео

В Самарканде оштрафовали подростков, сбросивших собаку в воду — видео

Их привлекли к ответственности по статье 111 Административного Кодекса Узбекистана за жестокое обращение с животными.

2023-07-13T15:55+0500

2023-07-13T15:55+0500

2023-07-13T17:06+0500

общество

собака

узбекистан

самарканд

подростки

административное правонарушение

штраф

видео

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В Самарканде установили личности подростков, сбросивших собаку в воду и заснявших этот процесс на видео, сообщил начальник информационной службы УВД Джахонгир Сагдуллаев.Накануне в соцсетях разошлись кадры, где двое мальчиков бросают собаку в канал с сильным течением.По словам начальника информационной службы УВД, в отношении правонарушителей приняты меры в соответствии со статьей 111 (Жестокое обращение с животными) административного кодекса.Согласно данной статье, за жестокое обращение с животными, то есть их истязание или причинение им страданий из корыстных или иных низменных побуждений, предусмотрен штраф от трех до пяти базовых расчетных величин (от 990 тыс. сумов до 1 млн 650 тыс. сумов).За такое же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, как и за жестокое обращение с животными в присутствии несовершеннолетнего, а также повлекшее гибель либо увечье животных, виновный заплатит штраф от пяти до десяти базовых расчетных величин (от 1 млн 650 тыс. сумов до 3 млн сумов) или попадет под административный арест до пятнадцати суток. Ранее в Ферганской области суд ужесточил приговор в отношении трех мужчин, которые сожгли кошку заживо.

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