https://uz.sputniknews.ru/20230713/shavkat-mirziyoyev-premer-ministr-pakistana-pogovorili-po-telefonu-36819064.html

Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана поговорили по телефону

Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана поговорили по телефону

Премьер-министр Пакистана поздравил президента Узбекистана с победой на состоявшихся 9 июля выборах

2023-07-13T09:04+0500

2023-07-13T09:04+0500

2023-07-13T09:53+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

президент

пакистан

сотрудничество

телефонный разговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9400dc3d3be4b9378a0a8be08b1f1c28.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поговорили по телефону, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.Лидер Пакистана также тепло поздравил Шавката Мирзиёева с уверенной победой на прошедших президентских выборах, пожелав мира, благополучия и процветания народу Узбекистана.Подчеркнута взаимная заинтересованность в развитии кооперации ведущих предприятий двух стран и наращивании объемов двустороннего товарооборота.Особое внимание было уделено продвижению проекта строительства Трансафганской железной дороги. О том, что российские железнодорожники готовы помочь в строительстве Трансафганской железной дороги, Sputnik сообщал ранее. Трансафганская железная дорога — это участок Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Магистраль, большая часть которой пройдет по территории Афганистана, должна связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и другие государства Юго-Восточной Азии.

узбекистан

пакистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан пакистан премьер-министр президент шавкат мирзиёев шахбаз шариф телефонный разговор сотрудничество двусторонняя повестка региональное взаимодействие поздравление выборы товарооборот проект строительства трансафганская железная дорога