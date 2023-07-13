https://uz.sputniknews.ru/20230713/shavkat-mirziyoyev-premer-ministr-pakistana-pogovorili-po-telefonu-36819064.html
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана поговорили по телефону
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана поговорили по телефону
Премьер-министр Пакистана поздравил президента Узбекистана с победой на состоявшихся 9 июля выборах
2023-07-13T09:04+0500
2023-07-13T09:04+0500
2023-07-13T09:53+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
президент
пакистан
сотрудничество
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поговорили по телефону, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.Лидер Пакистана также тепло поздравил Шавката Мирзиёева с уверенной победой на прошедших президентских выборах, пожелав мира, благополучия и процветания народу Узбекистана.Подчеркнута взаимная заинтересованность в развитии кооперации ведущих предприятий двух стран и наращивании объемов двустороннего товарооборота.Особое внимание было уделено продвижению проекта строительства Трансафганской железной дороги. О том, что российские железнодорожники готовы помочь в строительстве Трансафганской железной дороги, Sputnik сообщал ранее. Трансафганская железная дорога — это участок Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Магистраль, большая часть которой пройдет по территории Афганистана, должна связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и другие государства Юго-Восточной Азии.
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узбекистан пакистан премьер-министр президент шавкат мирзиёев шахбаз шариф телефонный разговор сотрудничество двусторонняя повестка региональное взаимодействие поздравление выборы товарооборот проект строительства трансафганская железная дорога
узбекистан пакистан премьер-министр президент шавкат мирзиёев шахбаз шариф телефонный разговор сотрудничество двусторонняя повестка региональное взаимодействие поздравление выборы товарооборот проект строительства трансафганская железная дорога
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана поговорили по телефону
09:04 13.07.2023 (обновлено: 09:53 13.07.2023)
Премьер-министр Пакистана поздравил президента Узбекистана с победой на состоявшихся 9 июля выборах.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поговорили по телефону, сообщает пресс-служба
главы государства.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.
Лидер Пакистана также тепло поздравил Шавката Мирзиёева с уверенной победой на прошедших президентских выборах, пожелав мира, благополучия и процветания народу Узбекистана.
"В ходе разговора стороны отметили важность практической реализации принятых соглашений и договоренностей на высшем уровне в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах", — говорится в сообщении.
Подчеркнута взаимная заинтересованность в развитии кооперации ведущих предприятий двух стран и наращивании объемов двустороннего товарооборота.
Особое внимание было уделено продвижению проекта строительства Трансафганской железной дороги.
Трансафганская железная дорога — это участок Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Магистраль, большая часть которой пройдет по территории Афганистана, должна связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и другие государства Юго-Восточной Азии.