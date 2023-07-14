https://uz.sputniknews.ru/20230714/agmk-proizvodstvo-molibden-material-primeneniye-36857891.html

В Алмалыке получили чистый металлический молибден — где его используют

В Алмалыке получили чистый металлический молибден — где его используют

На горно-металлургическом предприятии в Узбекистане получили молибден чистотой 99,85%. Это стало возможным, благодаря использованию новой обжиговой печи.

2023-07-14T10:17+0500

2023-07-14T10:17+0500

2023-07-14T10:48+0500

экономика

узбекистан

алмалык

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. В июне текущего года на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате начали использовать новую высокотемпературную обжиговую печь по производству металлического молибдена, сообщает пресс-служба предприятия.В результате запуска нового оборудования удалось получить и произвести чистый металлический молибден с содержанием 99,85%, то есть снизить содержание кислорода до 0,06%. Ранее здесь производили молибден чистотой 96,4% и содержанием кислорода 1%.Пирометаллургический цех производства молибдена и вольфрама НПО на сегодняшний день имеет производственную мощность 820 тонн молибденовой продукции. Годовая производственная мощность новой площадки составляет 450 тонн с выходом 99,85%.Молибден относится к классу тугоплавких металлов, что делает его применение уникальным в областях, связанных с высокими температурами. Его используют в самолетостроении, космической и радиоэлектронной промышленности, рентгенотехнике, стекольном производстве, в том числе при изготовлении зеркал для мощных газодинамических лазеров. Этот материал также широко применяют для изготовления металлических мишеней для тонких нанопокрытий, деталей в полупроводниковой промышленности.Ранее Sputnik сообщал о том, что на АГМК будут производить металлический индий.

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