https://uz.sputniknews.ru/20230224/v-agmk-budut-proizvodit-metallicheskiy-indiy--podrobnosti--32480256.html

В АГМК будут производить металлический индий – подробности

В АГМК будут производить металлический индий – подробности

Производство индия запустят после завершения испытаний.

2023-02-24T10:15+0500

2023-02-24T10:15+0500

2023-02-24T10:15+0500

экономика

узбекистан

производство

драгоценные металлы

патент

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ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Внедрение новых технологий на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате позволили извлечь индий, один килограмм которого сейчас стоит на мировом рынке $230. Об этом сообщила начальник информационной службы ГМК "Алмалык" Умида Каршибоева на брифинге в АИМК. Специалисты и ученые комбината в сотрудничестве с НИИ Минеральных ресурсов в лабораторных условиях извлекли металлический индий из технологических растворов цинкового завода по новой технологии.Запуск производства металлического индия на комбинате планируют начать в этом году после завершения его промышленных испытаний.Металлический индий используют при изготовлении ювелирных изделий и полупроводников, в электронике, медицине, космических технологиях. Также индий добавляют в состав антикоррозионных покрытий и используют в производстве экранов смартфонов, планшетов и автомобильных фар.Сегодня металлический индий производят в таких странах, как Россия, Китай, Австралия, Индия, Боливия, Казахстан, Канада и Перу. Один килограмм этого металла стоит на мировом рынке $230.Читайте также:Показатели растут: как Узбекистан увеличил производство электроэнергииВ Узбекистане запустят онлайн-сервис по размещению в студенческом общежитии

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Мунаввар Разакова

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