https://uz.sputniknews.ru/20230224/v-agmk-budut-proizvodit-metallicheskiy-indiy--podrobnosti--32480256.html
В АГМК будут производить металлический индий – подробности
В АГМК будут производить металлический индий – подробности
Производство индия запустят после завершения испытаний.
2023-02-24T10:15+0500
2023-02-24T10:15+0500
2023-02-24T10:15+0500
экономика
узбекистан
производство
драгоценные металлы
патент
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ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Внедрение новых технологий на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате позволили извлечь индий, один килограмм которого сейчас стоит на мировом рынке $230. Об этом сообщила начальник информационной службы ГМК "Алмалык" Умида Каршибоева на брифинге в АИМК. Специалисты и ученые комбината в сотрудничестве с НИИ Минеральных ресурсов в лабораторных условиях извлекли металлический индий из технологических растворов цинкового завода по новой технологии.Запуск производства металлического индия на комбинате планируют начать в этом году после завершения его промышленных испытаний.Металлический индий используют при изготовлении ювелирных изделий и полупроводников, в электронике, медицине, космических технологиях. Также индий добавляют в состав антикоррозионных покрытий и используют в производстве экранов смартфонов, планшетов и автомобильных фар.Сегодня металлический индий производят в таких странах, как Россия, Китай, Австралия, Индия, Боливия, Казахстан, Канада и Перу. Один килограмм этого металла стоит на мировом рынке $230.Читайте также:Показатели растут: как Узбекистан увеличил производство электроэнергииВ Узбекистане запустят онлайн-сервис по размещению в студенческом общежитии
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в агмк будут производить металлический индий патент на изготовление индия индий что это где используют узбекистан производство экономика алмалыкский горно металлургический комбинат новости новость
в агмк будут производить металлический индий патент на изготовление индия индий что это где используют узбекистан производство экономика алмалыкский горно металлургический комбинат новости новость
В АГМК будут производить металлический индий – подробности
Производство индия запустят в этом году после завершения промышленных испытаний.
ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Внедрение новых технологий на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате позволили извлечь индий, один килограмм которого сейчас стоит на мировом рынке $230. Об этом сообщила начальник информационной службы ГМК "Алмалык" Умида Каршибоева на брифинге в АИМК.
Специалисты и ученые комбината в сотрудничестве с НИИ Минеральных ресурсов в лабораторных условиях извлекли металлический индий из технологических растворов цинкового завода по новой технологии.
Запуск производства металлического индия на комбинате планируют начать в этом году после завершения его промышленных испытаний.
Металлический индий используют при изготовлении ювелирных изделий и полупроводников, в электронике, медицине, космических технологиях. Также индий добавляют в состав антикоррозионных покрытий и используют в производстве экранов смартфонов, планшетов и автомобильных фар.
Сегодня металлический индий производят в таких странах, как Россия, Китай, Австралия, Индия, Боливия, Казахстан, Канада и Перу. Один килограмм этого металла стоит на мировом рынке $230.