https://uz.sputniknews.ru/20230714/inauguratsiya-mirziyoev-pryamaya-translyatsiya-36861663.html

Инаугурация вновь избранного президента Шавката Мирзиёева — прямая трансляция

Инаугурация вновь избранного президента Шавката Мирзиёева — прямая трансляция

Совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, посвященное вступлению в должность избранного президента Республики Узбекистан, состоится сегодня, 14 июля 2023 года

2023-07-14T11:48+0500

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шавкат мирзиёев

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Напомним, досрочные президентские выборы состоялись в республике 9 июля. Это были первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. За Шавката Мирзиёева проголосовало 87,05% избирателей.

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