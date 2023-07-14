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Инаугурация вновь избранного президента Шавката Мирзиёева — прямая трансляция
Инаугурация вновь избранного президента Шавката Мирзиёева — прямая трансляция
Совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, посвященное вступлению в должность избранного президента Республики Узбекистан, состоится сегодня, 14 июля 2023 года
2023-07-14T11:48+0500
2023-07-14T11:48+0500
2023-07-14T12:01+0500
шавкат мирзиёев
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Напомним, досрочные президентские выборы состоялись в республике 9 июля. Это были первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. За Шавката Мирзиёева проголосовало 87,05% избирателей.
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шавкат мирзиёев, видео
Инаугурация вновь избранного президента Шавката Мирзиёева — прямая трансляция
11:48 14.07.2023 (обновлено: 12:01 14.07.2023)
Совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса РУз, посвященное вступлению в должность вновь избранного президента Республики Узбекистан, проходит 14 июля 2023 года.
Напомним, досрочные президентские выборы состоялись в республике 9 июля. Это были первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. За Шавката Мирзиёева проголосовало 87,05% избирателей.