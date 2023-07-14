https://uz.sputniknews.ru/20230714/jamshid-tursunov-biografiya-36878645.html
Жамшид Юнусович Турсунов — биография
Жамшид Юнусович Турсунов — биография
Информация об образовании и трудовой деятельности нового главы Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта — в материале.
2023-07-14T17:49+0500
2023-07-14T17:49+0500
2023-07-14T17:50+0500
биография
узбекистан
жамшид турсунов
общество
назначение
комитет по автомобильным дорогам
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Жамшид Турсунов родился в Бухарской области в 1979 году.Образование:Трудовая деятельность:
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узбекистан биография жамшид турсунов назначение общество комитет по автомобильным дорогам
узбекистан биография жамшид турсунов назначение общество комитет по автомобильным дорогам
Жамшид Юнусович Турсунов — биография
17:49 14.07.2023 (обновлено: 17:50 14.07.2023)
Информация об образовании и трудовой деятельности нового главы Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта — в материале.
Жамшид Турсунов
родился в Бухарской области в 1979 году.
В 2000 году окончил Ташкентский финансовый институт;
в 2003 году — Банковско-финансовую академию Узбекистана;
в 2004 — международную бизнес-школу Maastricht School of Management (Нидерланды).
в разные годы он работал на различных должностях в Центральном банке и “Узсаноаткурилишбанке", компании “Ўзавтойўл”, Кабинете Министров;
2021 — 2023 годы — заместитель председателя Комитета по автодорогам;
с января 2023 и до нынешнего назначения — первый заместитель хокима Бухарской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности.