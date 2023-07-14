Жамшид Юнусович Турсунов — биография

в разные годы он работал на различных должностях в Центральном банке и “Узсаноаткурилишбанке", компании “Ўзавтойўл”, Кабинете Министров;

с января 2023 и до нынешнего назначения — первый заместитель хокима Бухарской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности.