https://uz.sputniknews.ru/20230714/uzbekistan-jamshid-tursunov-naznacheniye-komitet-avtodor-36855145.html
В Комитете по автодорогам новый председатель — что о нем известно
В Комитете по автодорогам новый председатель — что о нем известно
Жамшид Турсунов возглавил Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта.
2023-07-14T09:11+0500
2023-07-14T09:11+0500
2023-07-14T09:22+0500
общество
узбекистан
комитет по автомобильным дорогам
назначение
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Комитете по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Узбекистана новое кадровое назначение, сообщает УзА.Его председателем стал Жамшид Юнусович Турсунов.До назначения Турсунов работал первым заместителем хокима Бухарской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности.Жамшид Турсунов родился в Бухарской области в 1979 году.В 2000 году окончил Ташкентский финансовый институт, в 2003 году — Банковско-финансовую академию Узбекистана, а в 2004 — международную бизнес-школу Maastricht School of Management (Нидерланды).Он работал на различных должностях в Центральном банке, “Узсаноаткурилишбанке”, а также заместителем председателя Комитета по автодорогам.Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев уволил руководителей ряда организаций, в том числе главу Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмона Абдувалиева, за недостаточную активность в привлечении инвестиций и освоении инвестиций.
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общество узбекистан комитет по автомобильным дорогам назначение
общество узбекистан комитет по автомобильным дорогам назначение
В Комитете по автодорогам новый председатель — что о нем известно
09:11 14.07.2023 (обновлено: 09:22 14.07.2023)
Жамшид Турсунов возглавил Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
В Комитете по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Узбекистана новое кадровое назначение, сообщает УзА.
Его председателем стал Жамшид Юнусович Турсунов.
До назначения Турсунов работал первым заместителем хокима Бухарской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности.
Жамшид Турсунов родился в Бухарской области в 1979 году.
В 2000 году окончил Ташкентский финансовый институт, в 2003 году — Банковско-финансовую академию Узбекистана, а в 2004 — международную бизнес-школу Maastricht School of Management (Нидерланды).
Он работал на различных должностях в Центральном банке, “Узсаноаткурилишбанке”, а также заместителем председателя Комитета по автодорогам.
Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев уволил
руководителей ряда организаций, в том числе главу Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмона Абдувалиева, за недостаточную активность в привлечении инвестиций и освоении инвестиций.