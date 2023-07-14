https://uz.sputniknews.ru/20230714/uzbekistan-jamshid-tursunov-naznacheniye-komitet-avtodor-36855145.html

В Комитете по автодорогам новый председатель — что о нем известно

В Комитете по автодорогам новый председатель — что о нем известно

Жамшид Турсунов возглавил Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта.

2023-07-14T09:11+0500

2023-07-14T09:11+0500

2023-07-14T09:22+0500

общество

узбекистан

комитет по автомобильным дорогам

назначение

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Комитете по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Узбекистана новое кадровое назначение, сообщает УзА.Его председателем стал Жамшид Юнусович Турсунов.До назначения Турсунов работал первым заместителем хокима Бухарской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности.Жамшид Турсунов родился в Бухарской области в 1979 году.В 2000 году окончил Ташкентский финансовый институт, в 2003 году — Банковско-финансовую академию Узбекистана, а в 2004 — международную бизнес-школу Maastricht School of Management (Нидерланды).Он работал на различных должностях в Центральном банке, “Узсаноаткурилишбанке”, а также заместителем председателя Комитета по автодорогам.Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев уволил руководителей ряда организаций, в том числе главу Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмона Абдувалиева, за недостаточную активность в привлечении инвестиций и освоении инвестиций.

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