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https://uz.sputniknews.ru/20230714/uzbekistan-jamshid-tursunov-naznacheniye-komitet-avtodor-36855145.html
В Комитете по автодорогам новый председатель — что о нем известно
В Комитете по автодорогам новый председатель — что о нем известно
Жамшид Турсунов возглавил Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта.
2023-07-14T09:11+0500
2023-07-14T09:22+0500
общество
узбекистан
комитет по автомобильным дорогам
назначение
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Комитете по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Узбекистана новое кадровое назначение, сообщает УзА.Его председателем стал Жамшид Юнусович Турсунов.До назначения Турсунов работал первым заместителем хокима Бухарской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности.Жамшид Турсунов родился в Бухарской области в 1979 году.В 2000 году окончил Ташкентский финансовый институт, в 2003 году — Банковско-финансовую академию Узбекистана, а в 2004 — международную бизнес-школу Maastricht School of Management (Нидерланды).Он работал на различных должностях в Центральном банке, “Узсаноаткурилишбанке”, а также заместителем председателя Комитета по автодорогам.Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев уволил руководителей ряда организаций, в том числе главу Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмона Абдувалиева, за недостаточную активность в привлечении инвестиций и освоении инвестиций.
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общество узбекистан комитет по автомобильным дорогам назначение
общество узбекистан комитет по автомобильным дорогам назначение

В Комитете по автодорогам новый председатель — что о нем известно

09:11 14.07.2023 (обновлено: 09:22 14.07.2023)
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© Sputnik / Болат Шайхинов
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Жамшид Турсунов возглавил Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Комитете по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта Узбекистана новое кадровое назначение, сообщает УзА.
Его председателем стал Жамшид Юнусович Турсунов.
© Хокимият Бухарской областиЖамшид Турсунов возглавил Комитет по автодорогам
Жамшид Турсунов возглавил Комитет по автодорогам - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2023
Жамшид Турсунов возглавил Комитет по автодорогам
© Хокимият Бухарской области
До назначения Турсунов работал первым заместителем хокима Бухарской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности.
Жамшид Турсунов родился в Бухарской области в 1979 году.
В 2000 году окончил Ташкентский финансовый институт, в 2003 году — Банковско-финансовую академию Узбекистана, а в 2004 — международную бизнес-школу Maastricht School of Management (Нидерланды).
Он работал на различных должностях в Центральном банке, “Узсаноаткурилишбанке”, а также заместителем председателя Комитета по автодорогам.
Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев уволил руководителей ряда организаций, в том числе главу Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмона Абдувалиева, за недостаточную активность в привлечении инвестиций и освоении инвестиций.
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