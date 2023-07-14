https://uz.sputniknews.ru/20230714/kassetnyye-boyepripasy-postavka-vsu-strany-36874285.html

Украина получила кассетные боеприпасы не только от США

Украина получила кассетные боеприпасы не только от США

Боеприпасы данного типа ВСУ предоставили и другие страны

2023-07-14T17:02+0500

2023-07-14T17:02+0500

2023-07-14T17:02+0500

сша

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Киев получил кассетные боеприпасы не только от США, но и от других стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по операциям Объединенного штаба Пентагона генерала Дугласа Симса.Также Симс добавил, что эти снаряды уже доставили на Украину.Кроме того, о передаче американских кассетных боеприпасов Киеву 7 июля объявил Джо Байден.Этот вид вооружений не оснащен устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14 % из них могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае снаряды могут быть опасными для гражданского населения даже после окончания конфликта.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали такое вооружение для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это свидетельство того, что целью украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов, Киеву Вооруженным силам РФ придется в ответ использовать аналогичные средства против украинской армии.Ранее стало известно о том, кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб.

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