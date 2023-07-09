https://uz.sputniknews.ru/20230709/postavki-kiyev-kassetnyye-boyepripasy-jertvy-yevroparlament-mneniye-36709955.html

Кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб

Кто станет жертвой переданных Киеву кассетных бомб

В Европарламенте предрекают, что сильнее всего от таких поставок пострадают мирные украинцы.

2023-07-09T16:12+0500

2023-07-09T16:12+0500

2023-07-09T16:12+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Поставка Киеву кассетных боеприпасов навредит мирным жителям Украины, написал депутат Европарламента Мик Уоллес в Twitter.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, ООН должна "вмешаться и остановить это безумие".Уоллес неоднократно критиковал антироссийскую политику ЕС, призывал остановить боевые действия на Украине, подчеркивая, что выгоду от этого конфликта имеют только западные страны.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера — от нескольких десятков до 600 и более. Часть из них по техническим причинам не срабатывает. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, способными убивать или калечить людей еще долгое время после окончания боевых действий.Ранее о поставках кассетных бомб Украине высказалась Мария Захарова.

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