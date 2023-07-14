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Полное видео инаугурации вновь избранного президента Шавката Мирзиёева
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230714/mirziyoev-inauguratsiya-rech-36868317.html
"Беру полную ответственность за судьбу Родины" — что сказал Мирзиёев на инаугурации
"Беру полную ответственность за судьбу Родины" — что сказал Мирзиёев на инаугурации
Вновь избранный президент в инаугурационной речи отметил, что народ республики проголосовал за Новый Узбекистан.
2023-07-14T13:50+0500
2023-07-14T14:15+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
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шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял присягу. В своей инаугурационной речи он заявил, что народ республики оказал ему большое доверие и проголосовал за Новый Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.Выборы прошли в соответствии с законодательством, что подтвердили сотни международных наблюдателей и представителей СМИ, отметил президент.Вновь избранный президент принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны. Положив руку на Конституцию и Коран, Шавкат Мирзиёев произнес присягу, поклявшись строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан.Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил ему удостоверение президента республики.Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля. За Шавката Мирзиёева проголосовало 87,05% избирателей.Это были первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.Полное видео инаугурации
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан президент выборы президентские выборы досрочные шавкат мирзиёев церемония инаугурации речь
узбекистан президент выборы президентские выборы досрочные шавкат мирзиёев церемония инаугурации речь

"Беру полную ответственность за судьбу Родины" — что сказал Мирзиёев на инаугурации

13:50 14.07.2023 (обновлено: 14:15 14.07.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаИнаугурация президента Шавката Мирзиёева
Инаугурация президента Шавката Мирзиёева - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
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Вновь избранный президент в инаугурационной речи отметил, что народ республики проголосовал за Новый Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял присягу. В своей инаугурационной речи он заявил, что народ республики оказал ему большое доверие и проголосовал за Новый Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.

"В эти волнительные минуты мое сердце наполняется чувствами безграничной гордости и чести, я еще глубже осознаю, что наш благородный народ в очередной раз оказал мне большое доверие и позволил взять на себя полную ответственность за судьбу нашей Родины. У нас есть все основания сказать, что наш народ свободно выразил свою волю и проголосовал за Новый Узбекистан на этих выборах", — отметил Мирзиёев.

Выборы прошли в соответствии с законодательством, что подтвердили сотни международных наблюдателей и представителей СМИ, отметил президент.

"В то же время я чувствую в своем сердце, какую великую ответственность я беру сегодня на свои плечи, что я несу личную ответственность за независимость нашей Родины, мир и благополучие моего дорогого народа, насчитывающего более 36 миллионов человек. За такое высокое доверие, уважение и внимание я с сыновьей любовью и верностью кланяюсь нашему многонациональному, мужественному и мудрому народу", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Вновь избранный президент принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны. Положив руку на Конституцию и Коран, Шавкат Мирзиёев произнес присягу, поклявшись строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан.
Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил ему удостоверение президента республики.
Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля. За Шавката Мирзиёева проголосовало 87,05% избирателей.
Это были первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.
Полное видео инаугурации
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