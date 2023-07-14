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"Беру полную ответственность за судьбу Родины" — что сказал Мирзиёев на инаугурации

"Беру полную ответственность за судьбу Родины" — что сказал Мирзиёев на инаугурации

Вновь избранный президент в инаугурационной речи отметил, что народ республики проголосовал за Новый Узбекистан.

2023-07-14T13:50+0500

2023-07-14T13:50+0500

2023-07-14T14:15+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял присягу. В своей инаугурационной речи он заявил, что народ республики оказал ему большое доверие и проголосовал за Новый Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.Выборы прошли в соответствии с законодательством, что подтвердили сотни международных наблюдателей и представителей СМИ, отметил президент.Вновь избранный президент принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны. Положив руку на Конституцию и Коран, Шавкат Мирзиёев произнес присягу, поклявшись строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан.Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил ему удостоверение президента республики.Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Узбекистане 9 июля. За Шавката Мирзиёева проголосовало 87,05% избирателей.Это были первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.Полное видео инаугурации

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2023

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

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