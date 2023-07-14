Танзила Нарбаева встретилась с парламентской делегацией Турции — что обсудили
08:35 14.07.2023 (обновлено: 09:24 14.07.2023)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаТанзила Нарбаева встретилась с председателем Комитета по внешним связям парламента Турции Фуатом Октаем
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Стороны рассмотрели вопросы, связанные с межпарламентскими отношениями, а также расширением практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с делегацией во главе с председателем Комитета по внешним связям парламента Турции Фуатом Октаем, сообщает пресс-служба верхней палаты.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаПредседатель Сената Олий Мажлиса встретилась с делегацией Турции
Председатель Сената Олий Мажлиса встретилась с делегацией Турции
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Речь шла об активизации взаимодействия между Межпарламентской группой Олий Мажлиса по сотрудничеству с Великим национальным собранием и Межпарламентской группой дружбы “Турция — Узбекистан”, а также проведении системного парламентского контроля за выполнением задач, обозначенных в “дорожных картах", принятых на основе договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаТанзила Нарбаева встретилась с с делегацией во главе с председателем Комитета по внешним связям парламента Турции Фуатом Октаем
Танзила Нарбаева встретилась с с делегацией во главе с председателем Комитета по внешним связям парламента Турции Фуатом Октаем
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
По мнению участников встречи, продолжение диалога между профильными комитетами парламентов в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, банковско-финансовой, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах отвечает интересам обеих стран.
“Узбекистан для всех нас является не только колыбелью единой тюркской цивилизации, но и сильным государством, играющим сегодня стратегическую роль в обеспечении мира и безопасности во всем регионе Центральной Азии. Чем интенсивнее и активнее будет межпарламентское взаимодействие по развитию отношений между нашими странами в различных направлениях, тем эффективнее и стабильнее будут результаты нашего двустороннего всеобъемлющего диалога. В этом свете, мы возлагаем большие надежды на то, что братский Узбекистан в ближайшее время станет полноправным членом Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных государств”, — отметил Фуат Октай.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВстреча в Сенате Олий Мажлиса с с делегацией во главе с председателем Комитета по внешним связям парламента Турции Фуатом Октаем
Встреча в Сенате Олий Мажлиса с с делегацией во главе с председателем Комитета по внешним связям парламента Турции Фуатом Октаем
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Стороны также обсудили дальнейшие планы сотрудничества и совместные проекты.