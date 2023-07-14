Танзила Нарбаева встретилась с парламентской делегацией Турции — что обсудили

“Узбекистан для всех нас является не только колыбелью единой тюркской цивилизации, но и сильным государством, играющим сегодня стратегическую роль в обеспечении мира и безопасности во всем регионе Центральной Азии. Чем интенсивнее и активнее будет межпарламентское взаимодействие по развитию отношений между нашими странами в различных направлениях, тем эффективнее и стабильнее будут результаты нашего двустороннего всеобъемлющего диалога. В этом свете, мы возлагаем большие надежды на то, что братский Узбекистан в ближайшее время станет полноправным членом Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных государств”, — отметил Фуат Октай.