https://uz.sputniknews.ru/20230714/ukraina-opros-emigratsiya-vsu-vstupleniye-36864644.html

Украинцы не хотят сопротивляться России и уезжать из своих городов – результаты опроса

Украинцы не хотят сопротивляться России и уезжать из своих городов – результаты опроса

В случае обострения военной обстановки украинцы из своих городов не уедут, но и в ряды ВСУ не вступят – к такому и многим другим не менее интересным выводам пришли американские исследователи.

2023-07-14T13:58+0500

2023-07-14T13:58+0500

2023-07-14T13:58+0500

украина

общество

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спецоперация

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инфографика

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Украинская социологическая группа "Рейтинг" провела в конце июня исследование настроений жителей, находящихся под контролем Украины городов по заказу американской некоммерческой организации “Международный республиканский институт” (International Republican Institute, IRI).Дома большинства граждан Украины за время спецоперации не пострадали, жители не намерены вступать в ВСУ в случае обострения обстановки возле их города, а также не собираются покидать свои места жительства. Подробнее об этом и других выводах исследования, осуществленного на средства USAID (госагентство США по международному развитию) – в материале Sputnik.Невысокое желание оказывать сопротивлениеУкраинская социологическая группа “Рейтинг” по заказу американской некоммерческой организации IRI при финансовой поддержке USAID провела опрос граждан, постоянно проживающих в 21 городе, находящемся под контролем Украины (в том числе в российском Запорожье).В рамках исследования были опрошены 16,8 тыс. человек старше 18 лет.Респондентам задали вопрос о том, что они планируют делать в случае обострения военной обстановки вблизи их места проживания. Большинство опрошенных ответили, что не намерены уезжать, а планируют остаться в своих городах.Вступить в ВСУ и оказывать сопротивление российским войскам при этом готовы немногие, да и то самые большие показатели среди желающих взять в руки оружие (14-17%) по большей части принадлежат опрошенным в западных городах Украины, которых боевые действия коснулись меньше их восточных сограждан.А вот среди опрошенных в Харькове собирающихся вступить в ВСУ в случае обострения военной обстановки всего 6%, в Одессе, Чернигове и Запорожье – 8%, в Николаеве – 9%.Результаты проведенного на американские деньги исследования не совсем совпадают с теми данными, которые распространяет украинская пропаганда.Проблемы с бомбоубежищамиВ рамках исследования также выяснилось, что на Украине до сих пор сильно хромает качество обустройства бомбоубежищ.На вопрос об этом большинство опрошенных в 18 городах из 21 проголосовало за варианты “плохо”, “ужасно” или “услуга недоступна”.В западных городах Ужгород и Ивано-Франковск, которых боевые действия коснулись меньше других, с незначительным перевесом вышеупомянутые варианты опередил вариант “затрудняюсь ответить”. В еще двух западных городах – Тернополе и Луцке – вариант “затрудняюсь ответить” набрал столько же голосов, сколько и вариант “плохо”.Аналогичная ситуация в Одессе – за “затрудняюсь ответить” проголосовало столько же человек, сколько за варианты “плохо” и “ужасно”.Россия бомбит жилые дома… Или нет?Интересные ответы предоставили жители 21 города на вопрос о том, пострадало ли их жилье в результате войны.Особенно интересны они на фоне постоянных сообщений украинских властей и пропаганды о том, что Россия является государством-террористом, целенаправленно уничтожает жилые дома и осуществляет геноцид местного населения.Так, подавляющее большинство опрошенных во всех городах сказали, что их жилье не было повреждено в ходе проводимой Россией специальной военной операции. Соответствующие ответы дали 94-100% респондентов в 18 городах из 21, в Николаеве – 73%, в Чернигове – 66%, в Харькове – 60%.У 20% жителей Николаева, чьи дома все же были задеты, повреждения оказались “незначительными”. Такая же история с 24% жителей Чернигова и 30% жителей Харькова.Итого, в Николаеве, Чернигове и Харькове у 93%, 90% и 90% соответственно жилье в результате боевых действий не пострадало вовсе, либо пострадало незначительно.Кстати, согласно результатам опроса, у большинства респондентов работы по восстановлению поврежденного жилья в этих городах не проводились или проводились лишь частично.Об этом из числа тех, чье жилье было повреждено, заявили 63% опрошенных в Чернигове (у 34% жилье частично восстановлено, а у 29% работы не проводились), 79% – в Харькове (29% и 50% соответственно), 82% – в Николаеве (20% и 62% соответственно).При этом у тех, у кого работы по восстановлению жилья все-таки были проведены, они, большей части, оплачивались из собственного кармана жителей, а не за счет украинских властей.Об этом из числа жителей, чьи дома были повреждены, заявили 71% опрошенных в Николаеве, 45% опрошенных в Харькове и 77% опрошенных в Чернигове. В то же время на государственные средства восстановительные работы провели лишь у 19% жителей Николаева, 46% жителей Харькова и 12% жителей Чернигова.В том же Чернигове больше восстановительных работ проведено за счет благотворительных организаций и фондов (26%), а также международных организаций (13%), нежели в рамках помощи государства.В целом на помощь государства в восстановлении жилья не рассчитывают ни в одном из трех вышеупомянутых городов: за свой счет планируют восстанавливать жилье 65% жителей Николаева, чье жилье было повреждено и до сих пор не отремонтировано, также ответили 47% харьковчан и 71% черниговцев.Странные ответы об эмиграцииБольшинство опрошенных признались, что у них нет близких родственников, уехавших из Украины за границу после начала боевых действий – 49-72% респондентов сказали, что члены их семьи не уехали не только в другую страну, но даже не переехали и в другую область Украины, а остались в своем городе.Интересным выглядит тот факт, что из тех граждан Украины, чьи родственники все-таки выехали за границу (примерно 5,7 тыс. человек из 16,8 тыс. опрошенных), всего 1-4% переехали в Россию.Это притом, что в ООН говорят 6,33 млн украинских беженцев во всем мире, 1,28 млн из которых уехали в Россию (больше, чем в любую другую страну мира).Такие результаты опроса, проведенного на средства USAID, могут говорить только о трех вещах: либо исследователям, отрабатывающим американские деньги, по счастливой случайности попались именно такие жители, чьи родственники в Россию не уезжали, либо жители городов, находящихся под контролем Украины, настолько запуганы, что не могут признаться в направлении эмиграции своих родственников, либо же опубликованные IRI результаты исследования не совсем правдивы.Этот момент следует учитывать и при восприятии результатов опроса, представленных далее.Вступление в НАТО и судьба русского языкаДаже в таких условиях – когда люди могут опасаться отвечать на подобные вопросы даже на условиях анонимности, а заинтересованные в определенных результатах исследователи могут “подкручивать” итоговые показатели – 47% опрошенных в Одессе не проголосовали за вступление Украины в НАТО. Аналогичным образом поступили 38% харьковчан, 31% днепрян, а также по 28% николаевцев и запорожцев.В то же время, максимальной поддержкой курс на вступление страны в НАТО пользуется на западе Украины – во Львове “за” проголосовали 92% опрошенных. В целом топ-5 городов, чьи жители в большинстве своем проголосовали “за” (88-92% опрошенных), находятся на западной Украине – Львов, Луцк, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно.Несмотря на все вышесказанное, кажется, что разрыв между настроениями западных и юго-восточных жителей Украины продолжает оставаться на достаточно высоком уровне.Дополнительно отметим, что, согласно результатам данного исследования, большинство жителей четырех крупных юго-западных городов Украины, а также находящегося под контролем Киева российского Запорожья признались, что дома они разговаривают на русском языке. Так на соответствующий вопрос исследователей ответили 61% опрошенных в Николаеве, 66% в Днепре (бывший Днепропетровск), 67% в Запорожье, 78% в Харькове и 80% в Одессе.Также на русском языке дома говорят 38% опрошенных в Киеве и 41% в Чернигове.

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