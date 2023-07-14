https://uz.sputniknews.ru/20230714/uzbekistan-kokand-festival-tyurkskiy-yazyk-molodej-36856993.html

Тюркоязычная молодежь собралась на международный фестиваль в Коканде — фото

Тюркоязычная молодежь собралась на международный фестиваль в Коканде — фото

Более 70 молодых людей из стран-членов международной организации тюркской культуры (TURKSOY) участвуют в спортивных соревнованиях, конкурсах, презентациях и творческих диалогах.

2023-07-14T09:49+0500

2023-07-14T09:49+0500

2023-07-14T09:58+0500

узбекистан

коканд

ферганская область

фестиваль

молодежь

тюркские народы

культура

спортивные соревнования

общество

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В городе Коканде Ферганской области Узбекистана с 11 по 15 июля проходит “Международный фестиваль тюркоязычной молодежи”, сообщает Министерство культуры и туризма.В числе организаторов также МИД, Агентство по делам молодежи и Международная организация турецкой культуры (ТЮРКСОЙ).Участники фестиваля — активные студенты и молодежь из всех регионов Узбекистана, а также Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Турции.Программа форума включает различные конкурсы, презентации, встречи, акции, проекты и другие мероприятия. Молодежь участвует в соревнованиях по баскетболу, футболу, волейболу, бадминтону, а также в этноспортивных состязаниях.Для справки, “Международный фестиваль тюркоязычной молодежи”, начиная с 2023-го, планируют проводить раз в два года во втором месяце лета.

узбекистан

коканд

ферганская область

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