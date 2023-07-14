Тюркоязычная молодежь собралась на международный фестиваль в Коканде — фото
09:49 14.07.2023 (обновлено: 09:58 14.07.2023)
© Пресс-служба Министерства культуры и туризмаМеждународный фестиваль тюркоязычной молодежи в Коканде
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма
Более 70 молодых людей из стран-членов международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) участвуют в спортивных соревнованиях, конкурсах, презентациях и творческих диалогах.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В городе Коканде Ферганской области Узбекистана с 11 по 15 июля проходит “Международный фестиваль тюркоязычной молодежи”, сообщает Министерство культуры и туризма.
В числе организаторов также МИД, Агентство по делам молодежи и Международная организация турецкой культуры (ТЮРКСОЙ).
Участники фестиваля — активные студенты и молодежь из всех регионов Узбекистана, а также Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Турции.
© Пресс-служба Министерства культуры и туризмаМеждународный фестиваль тюркоязычной молодежи в Коканде
Международный фестиваль тюркоязычной молодежи в Коканде
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма
© Пресс-служба Министерства культуры и туризмаМеждународный фестиваль тюркоязычной молодежи в Коканде
Международный фестиваль тюркоязычной молодежи в Коканде
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма
© Пресс-служба Министерства культуры и туризмаМеждународный фестиваль тюркоязычной молодежи в Коканде
Международный фестиваль тюркоязычной молодежи в Коканде
© Пресс-служба Министерства культуры и туризма
Программа форума включает различные конкурсы, презентации, встречи, акции, проекты и другие мероприятия. Молодежь участвует в соревнованиях по баскетболу, футболу, волейболу, бадминтону, а также в этноспортивных состязаниях.
“..были организованы встречи в формате B2B, между узбекскими предпринимателями и представителями компаний Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана, стран-членов Международной организации турецкой культуры (ТЮРКСОЙ)”, — говорится в сообщении.
Для справки, “Международный фестиваль тюркоязычной молодежи”, начиная с 2023-го, планируют проводить раз в два года во втором месяце лета.