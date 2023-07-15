https://uz.sputniknews.ru/20230715/uzbekistan-ustanovka-podstantsii-monitoring-zagryazneniye-vozdux-36890863.html
В Узбекистане установят 347 подстанций для мониторинга загрязнения воздуха
В Узбекистане установят 347 подстанций для мониторинга загрязнения воздуха
При установке подстанций будут учитывать географическое положение районов и городов, а также климатические показатели
2023-07-15T13:11+0500
2023-07-15T13:11+0500
2023-07-15T13:11+0500
узбекистан
экология
мониторинг
воздух
загрязнение воздуха
район
город
указ
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. К 1 декабря 2023 года мониторить уровень загрязнения воздуха в районах и городах Узбекистана будут 347 автоматизированных подстанций, сообщает Минэкологии. Это предусмотрено указом президента "О мерах по трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды и организации деятельности уполномоченного государственного органа".Кроме того, с 1 января 2024 года сведения автоматизированных подстанций, устанавливаемых на территории Каракалпакстана, областей и города Ташкента, будут визуализированы путем интеграции системы госмониторинга окружающей среды в единую геоинформационную базу данных и регулярно обновляться на официальных веб-сайтах в режиме реального времени.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане количество токсичных выбросов в атмосферу от промышленных предприятий уменьшилось на 35 тыс. тонн (или 4%) по сравнению с 2022 годом.По данным Минэкологии, такие показатели были достигнуты за счет следующих мероприятий:
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узбекистан мониторинг загрязнения воздуха подстанции районы города агентство гидрометеорологической службы министерство экологии автоматизированные подстанции окружающая среда геоинформационная база каракалпакстан режим реального времени
узбекистан мониторинг загрязнения воздуха подстанции районы города агентство гидрометеорологической службы министерство экологии автоматизированные подстанции окружающая среда геоинформационная база каракалпакстан режим реального времени
В Узбекистане установят 347 подстанций для мониторинга загрязнения воздуха
При установке подстанций будут учитывать географическое положение районов и городов, а также климатические показатели.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
К 1 декабря 2023 года мониторить уровень загрязнения воздуха в районах и городах Узбекистана будут 347 автоматизированных подстанций, сообщает Минэкологии
.
Это предусмотрено указом президента "О мерах по трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды и организации деятельности уполномоченного государственного органа".
"Подстанции устанавливаются Агентством гидрометеорологической службы на основе утвержденных Министерством экологии технических требований и карт размещения на территориях. Также при установке подстанций учитывают географическое положение районов и городов, климатические показатели и степень индустриализации", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, с 1 января 2024 года сведения автоматизированных подстанций, устанавливаемых на территории Каракалпакстана, областей и города Ташкента, будут визуализированы путем интеграции системы госмониторинга окружающей среды в единую геоинформационную базу данных и регулярно обновляться на официальных веб-сайтах в режиме реального времени.
Ранее мы сообщали
, что в Узбекистане количество токсичных выбросов в атмосферу от промышленных предприятий уменьшилось на 35 тыс. тонн (или 4%) по сравнению с 2022 годом.
По данным Минэкологии, такие показатели были достигнуты за счет следующих мероприятий:
на 96 промышленных предприятиях модернизировали оборудование и внедрили 362 газоочистных и пылеулавливающих установок, в результате чего предотвратили выброс в атмосферу 2590,8 тонн токсичных отходов;
на 43 новых предприятиях установили 307 фильтров с высоким и средним уровнем экологической опасности;
в период проведения месячника "Чистый воздух" 295 582 автотранспортных средства измерили на количество загрязняющих веществ в выхлопных газах. В 8 041 автотранспортном средстве урегулировали нормы превышения выхлопных газов;
предотвратили выброс в атмосферу 18 тыс. тонн загрязняющих веществ за счет выполнения 245 предприятиями и организациями 486 мероприятий по охране окружающей среды и атмосферного воздуха.