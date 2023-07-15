https://uz.sputniknews.ru/20230715/uzbekistan-ustanovka-podstantsii-monitoring-zagryazneniye-vozdux-36890863.html

В Узбекистане установят 347 подстанций для мониторинга загрязнения воздуха

В Узбекистане установят 347 подстанций для мониторинга загрязнения воздуха

При установке подстанций будут учитывать географическое положение районов и городов, а также климатические показатели

2023-07-15T13:11+0500

2023-07-15T13:11+0500

2023-07-15T13:11+0500

узбекистан

экология

мониторинг

воздух

загрязнение воздуха

район

город

указ

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. К 1 декабря 2023 года мониторить уровень загрязнения воздуха в районах и городах Узбекистана будут 347 автоматизированных подстанций, сообщает Минэкологии. Это предусмотрено указом президента "О мерах по трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды и организации деятельности уполномоченного государственного органа".Кроме того, с 1 января 2024 года сведения автоматизированных подстанций, устанавливаемых на территории Каракалпакстана, областей и города Ташкента, будут визуализированы путем интеграции системы госмониторинга окружающей среды в единую геоинформационную базу данных и регулярно обновляться на официальных веб-сайтах в режиме реального времени.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане количество токсичных выбросов в атмосферу от промышленных предприятий уменьшилось на 35 тыс. тонн (или 4%) по сравнению с 2022 годом.По данным Минэкологии, такие показатели были достигнуты за счет следующих мероприятий:

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