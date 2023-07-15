https://uz.sputniknews.ru/20230715/uzbekistan-vpervyye-vyrastit-mln-tonn-zerna-minselxoz-36896969.html

В Узбекистане впервые вырастили 8 млн тонн зерна — Минсельхоз

В Узбекистане впервые вырастили 8 млн тонн зерна — Минсельхоз

В фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях страны вырастили более 8,1 млн тонн зерна, а средняя урожайность превысила 70,5 центнеров

2023-07-15T17:22+0500

2023-07-15T17:22+0500

2023-07-15T17:22+0500

узбекистан

минсельхоз узбекистана

зерно

зерновые

урожай

сурхандарьинская область

кашкадарьинская область

сырдарьинская область

ташкентская область

бухарская область

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане впервые вырастили более 8 млн тонн зерна. Об этом Sputnik рассказал пресс-секретарь Минсельхоза Дильшод Назиров.Средняя урожайность на площадях с хорошим уровнем водообеспечения превысила 70,5 центнеров, сообщает ведомство.Всего 75 коммерческими представителями собрано 2 722 000 тонн (106 %) продукции, в том числе товарного зерна — 2 456 000 тонн (1 305 000 тонн для закупки в госрезерв и 1 151 000 тонн для временного хранения с последующей реализацией на биржах). При этом для урожая 2024 года собрано 265 600 тонн (110 %) семенного зерна. Кроме того, в целях повышения урожайности взамен биологически устаревших сортов на 585 тысячах гектаров расширены площади 12 высокоурожайных, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям сортов (в том числе 8 местных) озимой пшеницы.В зависимости от фаз развития зерна и созревания сортов в Сурхандарьинской области уборка урожая началась 22 мая, в Кашкадарьинской области — 24 мая, в Сырдарьинской, Ташкентской и Бухарской областях — 29 мая, в Джизакской области — 31 мая, в Ферганской, Навоийской, Андижанской и Самаркандской областях — 2 июня, в Хорезмской области — 5 июня и в Каракалпакстане — 8 июня, подчеркивается в сообщении Минсельхоза.

узбекистан

сурхандарьинская область

кашкадарьинская область

сырдарьинская область

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бухарская область

джизакская область

ферганская область

навоийская область

андижанская область

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каракалпакстан

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