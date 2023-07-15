В Узбекистане впервые вырастили 8 млн тонн зерна — Минсельхоз
© Министерство сельского хозяйства республики УзбекистанВ фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях республики вырастили более 8,1 млн тонн зерна
© Министерство сельского хозяйства республики Узбекистан
В фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях страны вырастили более 8,1 млн тонн зерна, а средняя урожайность превысила 70,5 центнеров.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане впервые вырастили более 8 млн тонн зерна. Об этом Sputnik рассказал пресс-секретарь Минсельхоза Дильшод Назиров.
Средняя урожайность на площадях с хорошим уровнем водообеспечения превысила 70,5 центнеров, сообщает ведомство.
© Министерство сельского хозяйства республики УзбекистанВ фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях республики вырастили более 8,1 млн тонн зерна
В фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях республики вырастили более 8,1 млн тонн зерна
© Министерство сельского хозяйства республики Узбекистан
Всего 75 коммерческими представителями собрано 2 722 000 тонн (106 %) продукции, в том числе товарного зерна — 2 456 000 тонн (1 305 000 тонн для закупки в госрезерв и 1 151 000 тонн для временного хранения с последующей реализацией на биржах). При этом для урожая 2024 года собрано 265 600 тонн (110 %) семенного зерна.
"....урожайность зерна составила 74,8 центнера с гектара в Бухарской области, 74,2 центнера с гектара — в Ташкентской области, 73,8 центнера с гектара — в Самаркандской области, 73 центнера с гектара — в Ферганской области, 73,5 центнера с гектара — в Андижанской области, 73 центнера с гектара — в Хорезмской области, 72,3 центнера с гектара — в Сурхандарьинской области, 72,1 центнера с гектара — в Сырдарьинской области и 72,6 центнера с гектара — в Наманганской области", — говорится в сообщении.
© Министерство сельского хозяйства республики УзбекистанВ фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях республики вырастили более 8,1 млн тонн зерна
В фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях республики вырастили более 8,1 млн тонн зерна
© Министерство сельского хозяйства республики Узбекистан
Кроме того, в целях повышения урожайности взамен биологически устаревших сортов на 585 тысячах гектаров расширены площади 12 высокоурожайных, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям сортов (в том числе 8 местных) озимой пшеницы.
"Посевной сезон закончился на 10-12 дней раньше, чем в предыдущие годы, а благодаря дождям в третьей декаде октября и в ноябре зерно на большинстве полей было собрано в условиях естественной влажности почвы", — уточняют в ведомстве.
© Министерство сельского хозяйства республики УзбекистанВ фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях республики вырастили более 8,1 млн тонн зерна
В фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях республики вырастили более 8,1 млн тонн зерна
© Министерство сельского хозяйства республики Узбекистан
В зависимости от фаз развития зерна и созревания сортов в Сурхандарьинской области уборка урожая началась 22 мая, в Кашкадарьинской области — 24 мая, в Сырдарьинской, Ташкентской и Бухарской областях — 29 мая, в Джизакской области — 31 мая, в Ферганской, Навоийской, Андижанской и Самаркандской областях — 2 июня, в Хорезмской области — 5 июня и в Каракалпакстане — 8 июня, подчеркивается в сообщении Минсельхоза.