https://uz.sputniknews.ru/20230716/imeem-pravo-na-zerkalnye-deystviya---putin-ob-ispolzovanii-kievom-kassetnyx-bomb-36905079.html
"Имеем право на зеркальные действия" - Путин об использовании Киевом кассетных бомб
"Имеем право на зеркальные действия" - Путин об использовании Киевом кассетных бомб
У России достаточно кассетных боеприпасов, хотя до сих пор не было необходимости их использовать, подчеркнул президент РФ.
2023-07-16T15:50+0500
2023-07-16T15:50+0500
2023-07-16T15:50+0500
россия
владимир путин
оружие
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нато
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ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. У России до сих пор не было необходимости применять кассетные боеприпасы, но если их будут использовать против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия, заявил президент России Владимир Путин. Видео интервью выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, сообщает РИА Новости.У РФ для этого достаточно кассетных боеприпасов, подчеркнул он.В четверг директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и от других стран. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия украина сво кассетные боеприпасы бомбы владимир путин видео
россия украина сво кассетные боеприпасы бомбы владимир путин видео
"Имеем право на зеркальные действия" - Путин об использовании Киевом кассетных бомб
У России достаточно кассетных боеприпасов, хотя до сих пор не было необходимости их использовать, подчеркнул президент РФ.
ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. У России до сих пор не было необходимости применять кассетные боеприпасы, но если их будут использовать против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия, заявил президент России Владимир Путин. Видео интервью выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, сообщает РИА Новости.
"До сих пор мы этого не делали, не применяли и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, - мы оставляем за собой право на зеркальные действия", - сказал Путин.
У РФ для этого достаточно кассетных боеприпасов, подчеркнул он.
В четверг директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс сообщил на брифинге Пентагона, что Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и от других стран.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.