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https://uz.sputniknews.ru/20230716/uzbekistan-eksport-ogurtsov-36908234.html
Узбекистан нарастил экспорт огурцов – топ-5 стран-импортеров
Узбекистан нарастил экспорт огурцов – топ-5 стран-импортеров
С начала года Узбекистан продал за рубеж огурцов на 148 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
2023-07-16T19:10+0500
2023-07-16T19:10+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В январе-мае 2023 года Узбекистан экспортировал 6,3 тысячи тонн огурцов на сумму $4,3 млн, сообщает Агентство по статистике.Экспорт огурцов увеличился на 148 тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Лидерами по закупке овоща стали Казахстан (2,6 тыс. тонн), Россия (1,9 тыс. тонн) и Кыргызстан (1,5 тыс. тонн).Кроме того, в Беларусь было отправлено 64 тонны, в Таджикистан - 55 тонн.
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узбекистан статистика экспорт огурцы агентство по статистике казахстан россия кыргызстан беларусь таджикистан
узбекистан статистика экспорт огурцы агентство по статистике казахстан россия кыргызстан беларусь таджикистан

Узбекистан нарастил экспорт огурцов – топ-5 стран-импортеров

19:10 16.07.2023
© Sputnik / Екатерина ЛызловаОгурец
Огурец - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2023
© Sputnik / Екатерина Лызлова
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С начала года Узбекистан продал за рубеж огурцов на 148 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В январе-мае 2023 года Узбекистан экспортировал 6,3 тысячи тонн огурцов на сумму $4,3 млн, сообщает Агентство по статистике.
Экспорт огурцов увеличился на 148 тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Лидерами по закупке овоща стали Казахстан (2,6 тыс. тонн), Россия (1,9 тыс. тонн) и Кыргызстан (1,5 тыс. тонн).
Кроме того, в Беларусь было отправлено 64 тонны, в Таджикистан - 55 тонн.
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