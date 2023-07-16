https://uz.sputniknews.ru/20230716/v-sevastopole-presekli-popytki-atak-so-storony-kieva-36902754.html
В Севастополе пресекли попытки атак со стороны Киева
В Севастополе пресекли попытки атак со стороны Киева
Киев пытался атаковать город семью летательными, и двумя морскими беспилотниками, сообщили в Минобороны России.
2023-07-16T12:23+0500
2023-07-16T12:23+0500
2023-07-16T12:23+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты в Севастополе семью летательными и двумя морскими беспилотниками. Все аппараты уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Два украинских беспилотника уничтожили силы ПВО над акваторией Чёрного моря на большом удалении от береговой линии. Ещё пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, не достигнув целей. В российском военном ведомстве подчеркнули, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
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специальная военная операция спецоперация сво севастополь атака киев украина беспилотные летательные морские аппараты министерство обороны россии
специальная военная операция спецоперация сво севастополь атака киев украина беспилотные летательные морские аппараты министерство обороны россии
В Севастополе пресекли попытки атак со стороны Киева
Киев пытался атаковать город семью летательными, и двумя морскими беспилотниками, сообщили в Минобороны России.
ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты в Севастополе семью летательными и двумя морскими беспилотниками. Все аппараты уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь", - говорится в сообщении.
Два украинских беспилотника уничтожили силы ПВО над акваторией Чёрного моря на большом удалении от береговой линии. Ещё пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, не достигнув целей.
"Также в северной части Чёрного моря были обнаружены и уничтожены огнём из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ", - добавили в МО РФ.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.