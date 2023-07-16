https://uz.sputniknews.ru/20230716/v-sevastopole-presekli-popytki-atak-so-storony-kieva-36902754.html

В Севастополе пресекли попытки атак со стороны Киева

В Севастополе пресекли попытки атак со стороны Киева

Киев пытался атаковать город семью летательными, и двумя морскими беспилотниками, сообщили в Минобороны России.

2023-07-16T12:23+0500

2023-07-16T12:23+0500

2023-07-16T12:23+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

севастополь

украина

всу

спецоперация

беспилотник

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ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты в Севастополе семью летательными и двумя морскими беспилотниками. Все аппараты уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Два украинских беспилотника уничтожили силы ПВО над акваторией Чёрного моря на большом удалении от береговой линии. Ещё пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, не достигнув целей. В российском военном ведомстве подчеркнули, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

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