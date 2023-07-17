https://uz.sputniknews.ru/20230717/kak-vyros-spros-na-mejdunarodnye-avtoperevozki-v-uzbekistan-36928394.html
Как вырос спрос на международные автоперевозки в Узбекистан
Как вырос спрос на международные автоперевозки в Узбекистан
Спрос на перевозки в республику из других стран за прошедшие полгода увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
2023-07-17T18:36+0500
2023-07-17T18:36+0500
2023-07-17T18:51+0500
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международные перевозки
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Количество заявок на перевозку грузов в Узбекистан с января по июнь увеличилось на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает международная Биржа грузоперевозок ATI.SU.Спрос на перевозки из России вырос на 75%, также существенно активизировались Казахстан, Беларусь и Китай. Ставки на грузоперевозки за тот же период подросли на 8%.Вместе с тем, во втором квартале динамика замедлилась: по сравнению с первым кварталом 2023 года количество заявок на грузоперевозки в Узбекистан сократилось на 31%, в том числе снижение наблюдается на российском направлении (-30%).Что касается экспортных перевозок, то число размещенных на Бирже заявок из Узбекистана в первом полугодии, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократилось на 4%. На российском направлении сокращение составило 8%, а вот спрос на перевозки в Казахстан и Беларусь, напротив, немного увеличился. При этом ставки на экспортные грузоперевозки продемонстрировали прирост на 13%.Также он добавил, что драйверами роста могут стать другие направления, прежде всего Казахстан и Китай.Ранее Sputnik сообщал о том, что грузопоток по транспортному коридору, "Север-Юг" затрагивающему Узбекистан, по расчетам специалистов может утроиться уже к 2030 году.
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узбекистан грузопервозки международные перевозки статистика прогноз россия экономика
узбекистан грузопервозки международные перевозки статистика прогноз россия экономика
Как вырос спрос на международные автоперевозки в Узбекистан
18:36 17.07.2023 (обновлено: 18:51 17.07.2023)
Спрос на перевозки в республику из других стран за прошедшие полгода увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Количество заявок на перевозку грузов в Узбекистан с января по июнь увеличилось на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает международная Биржа грузоперевозок ATI.SU.
Спрос на перевозки из России вырос на 75%, также существенно активизировались Казахстан, Беларусь и Китай. Ставки на грузоперевозки за тот же период подросли на 8%.
Вместе с тем, во втором квартале динамика замедлилась: по сравнению с первым кварталом 2023 года количество заявок на грузоперевозки в Узбекистан сократилось на 31%, в том числе снижение наблюдается на российском направлении (-30%).
Что касается экспортных перевозок, то число размещенных на Бирже заявок из Узбекистана в первом полугодии, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократилось на 4%. На российском направлении сокращение составило 8%, а вот спрос на перевозки в Казахстан и Беларусь, напротив, немного увеличился. При этом ставки на экспортные грузоперевозки продемонстрировали прирост на 13%.
"В целом рынок международных перевозок постепенно приходит в равновесие после прошлогоднего взлета, который был во многом спровоцирован антироссийскими санкциями, а также начавшейся после этого перестройкой логистических и производственных цепочек. Во всяком случае на российском направлении мы в ближайшее время не ждем нового всплеска, а может последовать и небольшая коррекция", — рассказал директор представительства международной “Биржи грузоперевозок ATI.SU” в Узбекистане Фарид Вахидов.
Также он добавил, что драйверами роста могут стать другие направления, прежде всего Казахстан и Китай.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что грузопоток по транспортному коридору, "Север-Юг" затрагивающему Узбекистан, по расчетам специалистов может утроиться уже к 2030 году.