https://uz.sputniknews.ru/20230717/kak-vyros-spros-na-mejdunarodnye-avtoperevozki-v-uzbekistan-36928394.html

Как вырос спрос на международные автоперевозки в Узбекистан

Как вырос спрос на международные автоперевозки в Узбекистан

Спрос на перевозки в республику из других стран за прошедшие полгода увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

2023-07-17T18:36+0500

2023-07-17T18:36+0500

2023-07-17T18:51+0500

узбекистан

грузоперевозки

международные перевозки

статистика

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Количество заявок на перевозку грузов в Узбекистан с января по июнь увеличилось на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает международная Биржа грузоперевозок ATI.SU.Спрос на перевозки из России вырос на 75%, также существенно активизировались Казахстан, Беларусь и Китай. Ставки на грузоперевозки за тот же период подросли на 8%.Вместе с тем, во втором квартале динамика замедлилась: по сравнению с первым кварталом 2023 года количество заявок на грузоперевозки в Узбекистан сократилось на 31%, в том числе снижение наблюдается на российском направлении (-30%).Что касается экспортных перевозок, то число размещенных на Бирже заявок из Узбекистана в первом полугодии, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократилось на 4%. На российском направлении сокращение составило 8%, а вот спрос на перевозки в Казахстан и Беларусь, напротив, немного увеличился. При этом ставки на экспортные грузоперевозки продемонстрировали прирост на 13%.Также он добавил, что драйверами роста могут стать другие направления, прежде всего Казахстан и Китай.Ранее Sputnik сообщал о том, что грузопоток по транспортному коридору, "Север-Юг" затрагивающему Узбекистан, по расчетам специалистов может утроиться уже к 2030 году.

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