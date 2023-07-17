https://uz.sputniknews.ru/20230717/kassetnyye-snaryady-ssha-rossiya-otvet-36930686.html

СВО: чем ответит Россия на кассетные снаряды из США

СВО: чем ответит Россия на кассетные снаряды из США

Американцы поставляют киевскому режиму кассетные боеприпасы от нехватки обычных и отчаяния – контрнаступление ВСУ провалилось. У России гораздо больше боевых ресурсов и степеней свободы в выборе оружия. Поэтому “зеркальный ответ” российских войск будет сокрушительным.

2023-07-17T21:32+0500

2023-07-17T21:32+0500

2023-07-17T21:32+0500

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Президент РФ Владимир Путин в субботу заявил, что Россия зеркально ответит на применение ВСУ американских кассетных 155-мм снарядов, и напомнил : “До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости”. По мнению Путина, США решились на эти преступные поставки не от хорошей жизни, а потому что испытывают острый дефицит боеприпасов.Американский ВПК производит 15 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, все европейские страны НАТО за тот же период делают 25 тысяч 155-мм снарядов, а ВСУ расходуют 40 тысяч снарядов за восемь дней. Запад не способен резко нарастить мощности военной промышленности, для этого требуются годы. Пентагон планирует до 2028 года нарастить объемы выпуска 155-мм снарядов в 6 раз, а что будет с Украиной в ближайшие пять лет, не знает никто.Российская армия располагает значительным арсеналом кассетных боеприпасов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия располагает более эффективными образцами “на все случаи жизни”. Заметим, США, Россия и Украина не присоединились к Дублинской конвенции 2008 года о запрете кассетных боеприпасов.Вооруженные силы РФ располагают кассетными артиллерийскими снарядами для САУ “Мста” и “Акация”, реактивными снарядами систем залпового огня “Смерч” и “Ураган”, авиабомбами нескольких типов и калибров, а также кассетными головными частями ракет “Искандер”. Причем в количестве несоизмеримо большем, чем есть в распоряжении США. “Зеркальный ответ” России гарантирует многократный рост потерь ВСУ в живой силе и боевой технике, ведь наибольший поражающий эффект достигается применением “кассет” против наступающих войск противника – на открытом пространстве. Американская прокси-война с Россией “до последнего украинца” приобретает совершенно зловещие для ВСУ очертания, и все же не влияет на изначальные цели и задачи СВО. Демилитаризация и денацификация Украины – процесс необратимый.Горячее эхо холодной войныВашингтон передает Киеву несколько сотен тысяч кассетных 155-мм артиллерийских снарядов M864 (для САУ М109 Paladin и гаубиц М777 с дальностью стрельбы до 30 км), произведенных около 40 лет назад. Радиус поражения снаряда с 72 суббоеприпасами (48 противопехотных и 24 противотанковых) составляет до 150 метров. Применение М864 не даст ВСУ “второго дыхания”, позволит проломить эшелонированную оборону российских войск или “разминировать” подходы. Украинская артиллерия с 2014 года применяет кассетные боеприпасы советского образца, включая ракеты ОТКР “Точка-У”.Ранее Пентагон сообщил о передаче ВСУ кассетных снарядов другими странами НАТО. На линии фронта замечены французско-шведские противотанковые снаряды BONUS. Одним из поставщиков боеприпасов Dual-Purpose Improved Conventional Munition (DPICM) американский журнал Foreign Policy назвал Турцию, где кассетные снаряды DPICM были изготовлены по лицензии США в годы холодной войны. Все эти поставки не изменили ход боевых действий (соотношение сил) на украинском ТВД (театре военных действий).Армия США является изобретателем кассетных боеприпасов, которые активно применяла в Юго-Восточной Азии и других регионах планеты с 1960-х годов. Однако американские кассетные снаряды – не “вундерваффе”, и способны лишь ускорить демилитаризацию ВСУ, падение киевского режима. Между тем, Пентагон оценил в 6% долю брака (на поле боя останутся неразорвавшимися четыре из 72 противотанковых и противопехотных суббоеприпасов каждого из сотен тысяч снарядов). Специалисты США по разминированию считают, что не разрываются до 30 %. Как бы то ни было, многие тысячи “спящих бомб” ударят по мирному населению через много дней, месяцев и лет после боевого применения. Заметим, российские кассетные боеприпасы на случай несрабатывания по целям имеют механизм самоликвидации.На все случаи жизниВооруженные силы РФ имеют широкий выбор кассетных средств поражения. Для уничтожения бронетехники и резервов в глубоком тылу – задолго до оперативного развертывания противника в боевые порядки – российские войска могут применять кассетные “Искандеры” на удалении до 500 км. Боевая часть “Искандера” имеет пять кассетных вариантов:Кассетные реактивные снаряды РСЗО “Смерч” способны уничтожить живую силу и бронетехнику противника на удалении до 120 км. Могущественные реактивные боеприпасы 9М55К1 снаряжены самонаводящимися элементами “Мотив-3М” – с зарядом 4,5 кг и инфракрасной системой наведения, корректирующей спуск на парашюте. Каждый снаряд “Смерча” несет пять противотанковых изделий, то есть в одном пакете направляющих скрыто 60 “Мотивов”. Для РСЗО “Смерч” имеется также реактивный снаряд 9М55К7 с двадцатью самоприцеливающимися противотанковыми боеприпасами.Не менее могущественны и эффективны российские кассетные авиабомбы. Так, бомбовая кассета с 14 самоприцеливающимися боевыми элементами РБК-500 СПБЭ-Д массой 478 кг предназначена для поражения всех современных танков, БМП и другой бронированной техники в условиях помех.Унифицированная бомбовая кассета РБК-500У ОФАБ-50УД массой 520 кг содержит 10 боевых элементов для поражения бронированной техники, живой силы, полевых складов боеприпасов, укрепленных войсковых сооружений, военно-промышленных объектов и коммуникаций.Бомбовая кассета РБК-500У БЕТАБ-М массой 480 кг предназначена для поражения бетонных площадных целей – железобетонных укрытий, бункеров, аэродромных сооружений, автомобильных шоссе. После выхода из кассеты 10 боевых снарядов раскрывают парашюты, выходят на вертикальную траекторию, включают двигатели и набирают высокую скорость пикирования.Современная планирующая авиабомба ПБК-500У “Дрель” калибра 500 кг с самоприцеливающимися боевыми элементами и дальностью корректируемого полета до 30 км от точки сброса – высокотехнологичный образец в своем классе (икона стиля). На высоте 250 метров кассета раскрывается, каждый из 15 боевых элементов (массой по 15 кг) включает инфракрасную или активную радиолокационную головку самонаведения, и летит на приоритетную цель (реализован принцип “выпустил — забыл”). Бескомпромиссная “Дрель” предназначена для уничтожения бронетехники, укрепленных инженерных сооружений, РЛС средств ПВО, пунктов управления. Одна кассета способна сжечь до десяти танков. Умная авиабомба защищена от средств ПВО и РЭБ, планирующий полет корректируется системой ГЛОНАСС. “Дрель” применяется всеми самолетами тактической авиации – Су-25СМ3, Су-24М, Су-35С, Су-34 и Су-30СМ.Для сравнения, аналогичная американская авиабомба JSOW (Joint Standoff Weapon) AGM-154 уступает российской по целому ряду параметров. Боевые элементы “Дрели” значительно могущественнее и совершеннее американских – способны поражать инфракрасно-контрастные и “холодные” цели, отличать бронетехнику противника от своей в гуще сражения. Впрочем, украинская армия практически не располагает самолетами для использования кассетных авиабомб США.Этот небольшой обзор лишь приоткрывает двери в огромный арсенал российских (советских) кассетных боеприпасов, изначально предназначенных для “демилитаризации” НАТО. И сегодня на украинском ТВД наблюдается маниакальное стремление отдельных стран альянса своими поставками ВСУ повысить градус эскалации, расширить зону спецоперации, чтобы испытать-таки на себе всю силу русского (советского) оружия.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko.Ранее российские ВКС получили партию новых Як-130.

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