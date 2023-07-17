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Мирзиёев посетит Саудовскую Аравию с рабочим визитом
Мирзиёев посетит Саудовскую Аравию с рабочим визитом
Президент РУз 18−19 июля примет участие в первом саммите глав государств в формате “Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива”.
2023-07-17T20:28+0500
2023-07-17T20:28+0500
2023-07-17T20:28+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
визит
саудовская аравия
саммит
участие
политика
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 18-19 июля посетит город Джидду для участия в первом Саммите глав государств в формате “Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива”, — сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Также на Саммит ожидают руководителей Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.Кроме того, в рамках саммита планируют провести ряд двусторонних встреч.Напомним, что государственный визит Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию состоялся в августе 2022 года.
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узбекистан шавкат мирзиёев президент узбекистана визит саудовская аравия саммит участие политика джидда
узбекистан шавкат мирзиёев президент узбекистана визит саудовская аравия саммит участие политика джидда
Мирзиёев посетит Саудовскую Аравию с рабочим визитом
Президент РУз 18−19 июля примет участие в первом саммите глав государств в формате “Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива”.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев 18-19 июля посетит город Джидду для участия в первом Саммите глав государств в формате “Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива”, — сообщает пресс-служба
президента Узбекистана.
Также на Саммит ожидают руководителей Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
“В соответствии с повесткой дня будут рассмотрены вопросы развития межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Состоится обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики”, — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках саммита планируют провести ряд двусторонних встреч.
Напомним, что государственный визит Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию состоялся в августе 2022 года.