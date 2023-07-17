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https://uz.sputniknews.ru/20230717/skolko-medaley-zavoyevali-bortsy-uzbekistana-na-chempionatye-azii-36915963.html
Сколько медалей завоевали борцы Узбекистана на чемпионате Азии
Сколько медалей завоевали борцы Узбекистана на чемпионате Азии
Узбекистанцы продолжают завоевывать медали чемпионата Азии по спортивной борьбе
2023-07-17T11:38+0500
2023-07-17T11:41+0500
узбекистан
иордания
спорт
чемпионат азии
борьба
греко-римская борьба
медали
золото
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. По греко-римской борьбе узбекистанцы завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, сообщает НОК. В числе медалистов: золото:серебро: бронза: Благодаря этому результату Узбекистан занял второе место в общекомандном зачете после Ирана.Напомним, в эти дни в Аммане (Иордания) проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе в двух возрастных категориях — до 15 и 20 лет. Ранее мы сообщали, что стали известны медалисты среди кадетов. Представители сборной Узбекистана завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей.
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узбекистан спорт иордания амман спортивная борьба чемпионат азии медали золото серебро бронза алишер ганиев хусниддин олимбоев абдулло алиев азимжон соатуллаев илесжон абдиназаров дамирхан рахматов кувончбек яхшибоев абдулла абдумуталибов

Сколько медалей завоевали борцы Узбекистана на чемпионате Азии

11:38 17.07.2023 (обновлено: 11:41 17.07.2023)
© НОК УзбекистанаМолодежная сборная Узбекистана завоевала 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали на чемпионате Азии
Молодежная сборная Узбекистана завоевала 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали на чемпионате Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2023
© НОК Узбекистана
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Узбекистанцы продолжают завоевывать медали на чемпионате Азии по спортивной борьбе.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. По греко-римской борьбе узбекистанцы завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, сообщает НОК.
В числе медалистов:
золото:
-55 кг: Алишер Ганиев
-63 кг: Хусниддин Олимбоев
-72 кг: Абдулло Алиев
-77 кг: Азимжон Соатуллаев
серебро:
-67 кг: Илесжон Абдиназаров
-97 кг: Дамирхан Рахматов
бронза:
-60 кг: Кувончбек Яхшибоев
-87 кг: Абдулла Абдумуталибов.
Благодаря этому результату Узбекистан занял второе место в общекомандном зачете после Ирана.
Напомним, в эти дни в Аммане (Иордания) проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе в двух возрастных категориях — до 15 и 20 лет.
Ранее мы сообщали, что стали известны медалисты среди кадетов. Представители сборной Узбекистана завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей.
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