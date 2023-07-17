https://uz.sputniknews.ru/20230717/skolko-medaley-zavoyevali-bortsy-uzbekistana-na-chempionatye-azii-36915963.html

Сколько медалей завоевали борцы Узбекистана на чемпионате Азии

Сколько медалей завоевали борцы Узбекистана на чемпионате Азии

Узбекистанцы продолжают завоевывать медали чемпионата Азии по спортивной борьбе

2023-07-17T11:38+0500

2023-07-17T11:38+0500

2023-07-17T11:41+0500

узбекистан

иордания

спорт

чемпионат азии

борьба

греко-римская борьба

медали

золото

серебро

бронза

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. По греко-римской борьбе узбекистанцы завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, сообщает НОК. В числе медалистов: золото:серебро: бронза: Благодаря этому результату Узбекистан занял второе место в общекомандном зачете после Ирана.Напомним, в эти дни в Аммане (Иордания) проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе в двух возрастных категориях — до 15 и 20 лет. Ранее мы сообщали, что стали известны медалисты среди кадетов. Представители сборной Узбекистана завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей.

узбекистан

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