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https://uz.sputniknews.ru/20230717/tashkent-svet-otklyucheniye-18-iyul-2023-adresa-36929200.html
Где в Ташкенте завтра отключат свет — адреса
Где в Ташкенте завтра отключат свет — адреса
18 июля без электричества частично останутся жители трех районов. Причина — плановые ремонтные работы, в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-07-17T19:19+0500
2023-07-17T19:19+0500
узбекистан
ташкент
электричество
район
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свет
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общество
график отключения электричества
махалля
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Во вторник в трех районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Ташкенте построили солнечную остановку — здесь можно зарядить телефон.
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узбекистан ташкент электричество район адреса свет ремонт общество махалля график отключения электричества
узбекистан ташкент электричество район адреса свет ремонт общество махалля график отключения электричества

Где в Ташкенте завтра отключат свет — адреса

19:19 17.07.2023
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
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18 июля без электричества частично останутся жители трех районов. Причина — плановые ремонтные работы, в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Во вторник в трех районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Учтепинский район: с 09.00 до 15.00 — на некоторых улицах махаллей “Ок масжид” и “Хуршид”;
Яккасарайский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Ракатбоши”;
Яшнабадский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Бахор”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Ташкенте построили солнечную остановку — здесь можно зарядить телефон.
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