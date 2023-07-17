https://uz.sputniknews.ru/20230717/tashkent-svet-otklyucheniye-18-iyul-2023-adresa-36929200.html

Где в Ташкенте завтра отключат свет — адреса

Где в Ташкенте завтра отключат свет — адреса

18 июля без электричества частично останутся жители трех районов. Причина — плановые ремонтные работы, в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

2023-07-17T19:19+0500

2023-07-17T19:19+0500

2023-07-17T19:19+0500

узбекистан

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махалля

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Во вторник в трех районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Ташкенте построили солнечную остановку — здесь можно зарядить телефон.

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