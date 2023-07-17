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Сборная Узбекистана завершила чемпионат Азии по легкой атлетике с медалями
Сборная Узбекистана завершила чемпионат Азии по легкой атлетике с медалями
Награды высшей пробы удостоилась Екатерина Воронина. У Сухроба Ходжаева и Фариды Солиевой — серебро. 17.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-17T15:26+0500
2023-07-17T15:26+0500
2023-07-17T16:24+0500
узбекистан
таиланд
легкая атлетика
чемпионат азии
медали
золото
бронза
серебро
спорт
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Таиланде завершился чемпионат Азии по легкой атлетике. Сборная Узбекистана завоевала четыре медали — 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую, сообщает НОК.Награды высшей пробы удостоилась Екатерина Воронина. Медалисты:Золото:Екатерина Воронина (многоборье)Серебро:Сухроб Ходжаев (метание молота)Фарида Солиева (400 м)Бронза:Светлана Радзивилл (прыжки в высоту).Ранее мы сообщали, сколько медалей завоевали борцы Узбекистана на чемпионате Азии.В греко-римской борьбе узбекистанцы завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.Благодаря этому результату Узбекистан занял второе место в общекомандном зачете после Ирана.
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узбекистан, таиланд, легкая атлетика, чемпионат азии, медали, золото, бронза, серебро, спорт
узбекистан, таиланд, легкая атлетика, чемпионат азии, медали, золото, бронза, серебро, спорт
Сборная Узбекистана завершила чемпионат Азии по легкой атлетике с медалями
15:26 17.07.2023 (обновлено: 16:24 17.07.2023)
Награды высшей пробы удостоилась Екатерина Воронина. У Сухроба Ходжаева и Фариды Солиевой — серебро.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
В Таиланде завершился чемпионат Азии по легкой атлетике. Сборная Узбекистана завоевала четыре медали — 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую, сообщает НОК
.
Награды высшей пробы удостоилась Екатерина Воронина.
Золото:
Екатерина Воронина (многоборье)
Серебро:
Сухроб Ходжаев (метание молота)
Фарида Солиева (400 м)
Бронза:
Светлана Радзивилл (прыжки в высоту).
В греко-римской борьбе узбекистанцы завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
Благодаря этому результату Узбекистан занял второе место в общекомандном зачете после Ирана.