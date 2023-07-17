https://uz.sputniknews.ru/20230717/uzbekistan-chempionat-azii-legkaya-atletika-medali-36920610.html

Сборная Узбекистана завершила чемпионат Азии по легкой атлетике с медалями

Сборная Узбекистана завершила чемпионат Азии по легкой атлетике с медалями

Награды высшей пробы удостоилась Екатерина Воронина. У Сухроба Ходжаева и Фариды Солиевой — серебро. 17.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-17T15:26+0500

2023-07-17T15:26+0500

2023-07-17T16:24+0500

узбекистан

таиланд

легкая атлетика

чемпионат азии

медали

золото

бронза

серебро

спорт

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Таиланде завершился чемпионат Азии по легкой атлетике. Сборная Узбекистана завоевала четыре медали — 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую, сообщает НОК.Награды высшей пробы удостоилась Екатерина Воронина. Медалисты:Золото:Екатерина Воронина (многоборье)Серебро:Сухроб Ходжаев (метание молота)Фарида Солиева (400 м)Бронза:Светлана Радзивилл (прыжки в высоту).Ранее мы сообщали, сколько медалей завоевали борцы Узбекистана на чемпионате Азии.В греко-римской борьбе узбекистанцы завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.Благодаря этому результату Узбекистан занял второе место в общекомандном зачете после Ирана.

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узбекистан, таиланд, легкая атлетика, чемпионат азии, медали, золото, бронза, серебро, спорт