https://uz.sputniknews.ru/20230717/uzbekistan-eksport-chereshnya-36920985.html
Куда Узбекистан больше всего экспортировал черешню
Куда Узбекистан больше всего экспортировал черешню
В январе-мае 2023 года больше всего черешни Узбекистан экспортировал в Россию
2023-07-17T16:01+0500
2023-07-17T16:01+0500
2023-07-17T16:25+0500
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По предварительным данным, в январе — мае 2023 года Узбекистан экспортировал в 15 стран 32,8 тыс. тонн черешни на $38,9 млн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, экспорт черешни увеличился на 14 400 тонн.
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узбекистан экспорт черешня россия казахстан кыргызстан беларусь оаэ китай малайзия саудовская аравия экономика
узбекистан экспорт черешня россия казахстан кыргызстан беларусь оаэ китай малайзия саудовская аравия экономика
Куда Узбекистан больше всего экспортировал черешню
16:01 17.07.2023 (обновлено: 16:25 17.07.2023)
В январе — мае 2023 года больше всего черешни Узбекистан экспортировал в Россию — 19,8 тыс. тонн, сообщает Агентство статистики. Подробнее — в инфографике Sputnik.
По предварительным данным, в январе — мае 2023 года Узбекистан экспортировал в 15 стран 32,8 тыс. тонн черешни на $38,9 млн.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, экспорт черешни увеличился на 14 400 тонн.