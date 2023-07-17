https://uz.sputniknews.ru/20230717/uzbekistan-eksport-chereshnya-36920985.html

Куда Узбекистан больше всего экспортировал черешню

Куда Узбекистан больше всего экспортировал черешню

В январе-мае 2023 года больше всего черешни Узбекистан экспортировал в Россию

2023-07-17T16:01+0500

2023-07-17T16:01+0500

2023-07-17T16:25+0500

узбекистан

россия

черешня

экспорт

экономика

инфографика

казахстан

кыргызстан

беларусь

оаэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/11/36921692_0:5:3623:2043_1920x0_80_0_0_9eb859198842af0938a04169e05e908f.png

По предварительным данным, в январе — мае 2023 года Узбекистан экспортировал в 15 стран 32,8 тыс. тонн черешни на $38,9 млн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, экспорт черешни увеличился на 14 400 тонн.

узбекистан

россия

казахстан

беларусь

оаэ

малайзия

саудовская аравия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан экспорт черешня россия казахстан кыргызстан беларусь оаэ китай малайзия саудовская аравия экономика