https://uz.sputniknews.ru/20230717/uzbekistan-vizit-delegatsiya-delovyye-krugi-indiya-36912187.html

Узбекистан с визитом посетит делегация деловых кругов индийского штата Гуджарат

Узбекистан с визитом посетит делегация деловых кругов индийского штата Гуджарат

Об этом в ходе встречи договорились посол Узбекистана в Индии Дилшод Ахатов и главный министр индийского штата Гуджарат Бхупендра Пател

2023-07-17T10:57+0500

2023-07-17T10:57+0500

2023-07-17T11:09+0500

узбекистан

индия

сотрудничество

посол

министр

визит

делегация

бизнес-миссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/11/36913931_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_4c6710208d175af3899e0a1452b79a5f.png

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Узбекистан с визитом посетит делегация официальных лиц и представителей деловых кругов штата Гуджарат. Такая договоренность достигнута в ходе встречи посла Узбекистана в Индии Дилшода Ахатова с главным министром индийского штата Гуджарат Бхупендрой Пателем, сообщает ИА "Дунё".В свою очередь, делегация Узбекистана была приглашена для участия в очередном глобальном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат", который состоится в 2024 году.В ходе встречи стороны также обсудили вопросы современного состояния межрегионального сотрудничества между Андижанской областью и штатом Гуджарат, а также перспективы их дальнейшего развития.Итоги участия главы Узбекистана в глобальном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат" в январе 2019 года, взаимных визитов делегаций Андижанской области и штата Гуджарат, а также меморандум о сотрудничестве между двумя регионами являются своеобразной программой действий для дальнейшего развития межрегионального взаимодействия, отмечают в сообщении.

узбекистан

индия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан сотрудничество индия посол дилшод ахатов главный министр индийского штата гуджарат бхупендра пател инвестиционный саммит