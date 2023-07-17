https://uz.sputniknews.ru/20230717/uzbekistan-vizit-delegatsiya-delovyye-krugi-indiya-36912187.html
Узбекистан с визитом посетит делегация деловых кругов индийского штата Гуджарат
Узбекистан с визитом посетит делегация деловых кругов индийского штата Гуджарат
Об этом в ходе встречи договорились посол Узбекистана в Индии Дилшод Ахатов и главный министр индийского штата Гуджарат Бхупендра Пател
2023-07-17T10:57+0500
2023-07-17T10:57+0500
2023-07-17T11:09+0500
узбекистан
индия
сотрудничество
посол
министр
визит
делегация
бизнес-миссия
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Узбекистан с визитом посетит делегация официальных лиц и представителей деловых кругов штата Гуджарат. Такая договоренность достигнута в ходе встречи посла Узбекистана в Индии Дилшода Ахатова с главным министром индийского штата Гуджарат Бхупендрой Пателем, сообщает ИА "Дунё".В свою очередь, делегация Узбекистана была приглашена для участия в очередном глобальном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат", который состоится в 2024 году.В ходе встречи стороны также обсудили вопросы современного состояния межрегионального сотрудничества между Андижанской областью и штатом Гуджарат, а также перспективы их дальнейшего развития.Итоги участия главы Узбекистана в глобальном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат" в январе 2019 года, взаимных визитов делегаций Андижанской области и штата Гуджарат, а также меморандум о сотрудничестве между двумя регионами являются своеобразной программой действий для дальнейшего развития межрегионального взаимодействия, отмечают в сообщении.
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узбекистан сотрудничество индия посол дилшод ахатов главный министр индийского штата гуджарат бхупендра пател инвестиционный саммит
узбекистан сотрудничество индия посол дилшод ахатов главный министр индийского штата гуджарат бхупендра пател инвестиционный саммит
Узбекистан с визитом посетит делегация деловых кругов индийского штата Гуджарат
10:57 17.07.2023 (обновлено: 11:09 17.07.2023)
Об этом в ходе встречи договорились посол Узбекистана в Индии Дилшод Ахатов и главный министр индийского штата Гуджарат Бхупендра Пател.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
Узбекистан с визитом посетит делегация официальных лиц и представителей деловых кругов штата Гуджарат. Такая договоренность достигнута в ходе встречи посла Узбекистана в Индии Дилшода Ахатова с главным министром индийского штата Гуджарат Бхупендрой Пателем, сообщает ИА "Дунё"
.
В свою очередь, делегация Узбекистана была приглашена для участия в очередном глобальном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат", который состоится в 2024 году.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы современного состояния межрегионального сотрудничества между Андижанской областью и штатом Гуджарат, а также перспективы их дальнейшего развития.
"Стороны обменялись мнениями о повышении эффективности совместной работы в сфере информационных технологий, возобновляемой энергии, образования, здравоохранения, фармацевтики, туризма и других отраслях. Была подчеркнута важность проведения деловых и туристических форумов, регулярных встреч и переговоров. В этом смысле дана высокая оценка итогам визита делегации Андижанской области в Гуджарат в апреле текущего года", — говорится в сообщении.
Итоги участия главы Узбекистана в глобальном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат" в январе 2019 года, взаимных визитов делегаций Андижанской области и штата Гуджарат, а также меморандум о сотрудничестве между двумя регионами являются своеобразной программой действий для дальнейшего развития межрегионального взаимодействия, отмечают в сообщении.