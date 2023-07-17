https://uz.sputniknews.ru/20230717/zernovaya-sdelka-prekrascheniye-mid-rossiya-zayavleniye-36929798.html

МИД России сообщил о прекращении зерновой сделки

МИД России сообщил о прекращении зерновой сделки

Внешнеполитическое ведомство РФ заявило о сворачивании морского гумкоридора после завершения зерновой сделки.

2023-07-17T20:00+0500

2023-07-17T20:00+0500

2023-07-17T20:00+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Российская сторона возражает против дальнейшего продления зерновой сделки, о чем сегодня официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен секретариат ООН, сообщил МИД РФ.Российская сторона неоднократно заявляла об использовании Украиной зерновой сделки в военных целях: для атак на Севастополь. Киевский режим 29 октября 2022 года провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. После этого Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины. В дальнейшем, после получения гарантий Киева о неиспользовании гуманитарных коридоров в военных целях, участие России было продолжено. Однако в середине апреля и марта 2023 года Киев, по заявлению Минобороны РФ, в нарушение гарантий атаковал пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть, меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Также среди главных задач обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. В Москве указали, что эта часть пакетной договоренности не выполнялась.Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к Владимиру Путину по поводу продления зерновой сделки.

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украина

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