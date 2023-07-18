https://uz.sputniknews.ru/20230718/deti-pandemiya-trevojnost-detsad-adaptatsiya-psixolog-sovet-36918206.html

В детском саду малыш адаптируется легче и быстрее — советы психолога

В детском саду малыш адаптируется легче и быстрее — советы психолога

Дети, которые испытали ограничения из-за пандемии, труднее адаптируются к детскому саду. Однако семейный психолог выделяет несколько моментов, к которым стоит быть внимательнее, чтобы помочь своему ребенку.

2023-07-18T11:35+0500

2023-07-18T11:35+0500

2023-07-18T11:36+0500

мнение эксперта

детский сад

психология

дети

пандемия

адаптация

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По мнению семейного психолога Софии Седых, дети, которые пережили изоляцию в период пандемии, затронувшей каждую семью, чаще испытывают тревожность.Чаду можно рассказать об интересных играх, которым он научится в саду, а также о новых друзьях, которые там появятся. Этим, в свою очередь, можно будет поделиться с товарищами во дворе. Кроме этого, ребенку важно объяснить, что все детки в саду разные (при этом желательно не говорить, что кто-то плохой или хуже). У кого-то есть интересы пока не знакомые вашему ребенку. Важно также понимать, что дети не обязаны быть со всеми близки, они могут не захотеть дружить с кем-то. Чем спокойнее и понятнее родители донесут это до ребенка, тем правильнее он это воспримет, то есть не будет никому и ничему давать оценки.При этом, София Седых выделяет несколько главных правил, которые помогут адаптироваться в саду не только “пандемийным” детям, но и подойдут всем, кто сталкивается со сложностями в дошкольный период.Поэтапное введение. Адаптацию ребенка лучше начать с плавного изменения текущего расписания и постепенно увеличивать время пребывания в детском саду. Это поможет ему привыкнуть к новой среде и взаимодействию с другими детьми.Совмещение режимов. Установите для ребенка режим, как в детском саду или максимально похожий. Желательно за несколько месяцев до устройства в сад, тогда у малыша будет меньше поводов для протеста. Если он будет знать, что его ждет, то это поможет ему чувствовать себя более уверенно и безопасно.Позитивное настроение. В разговоре о детском саде выражайтесь в положительном ключе. Расскажите о веселых и интересных вещах, которые он будет делать там, и о друзьях, которых он встретит. Поддерживайте положительное отношение к детскому саду и покажите свою уверенность в том, что ребенок справится. Говорите и о том, чем ребенок может поделиться с детками и воспитателями, например, рассказать любимый стишок.Помощь в общении. Помогите ребенку развивать социальные навыки, такие как общение, совместная игра и распределение ролей, умение делить/делиться игрушками. Проводите время с другими детьми в парках или на игровых площадках, чтобы ребенок мог привыкнуть к ровесникам и общению.Постепенное расставание. Чтобы уменьшить тревогу при расставании, попробуйте, например, оставаться с ребенком в детском саду на некоторое время — от нескольких минут до получаса. Затем постепенно увеличивайте время нахождения его в саду без вас. Это поможет ребенку постепенно привыкнуть оставаться без родителей.Эмоциональная поддержка. Разговаривайте с ребенком о его чувствах и эмоциях по поводу детского сада. Поддерживайте его, выслушивайте и хвалите. Создайте дома такие условия и среду, чтобы ребенок мог расслабиться и восстановиться после дня в детском саду.И самое главное — важно понимать, что каждый ребенок уникален и адаптация может занять время. Поэтому родителям нужно набраться терпения и помочь детям преодолеть порою непростой период привыкания к своей новой роли. Ранее психолог рассказала о том, как помочь первокласснику побороть стресс.

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2023

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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мнение эксперта детский сад дети адаптация