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В жару скачок давления можно принять за тепловой удар — врач
В жару скачок давления можно принять за тепловой удар — врач
Специалист перечислил признаки внезапного повышения давления в жару.
2023-07-18T22:07+0500
2023-07-18T22:07+0500
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жара
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Для людей, у которых уже есть проблемы с давлением, жара может стать дополнительным испытанием. Физическая активность в такое время может приводить к резким скачкам артериального давления, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев радио Sputnik.Причиной подобных симптомов может быть не только резкое изменение артериального давления, но и тепловой удар.Также он напомнил, что при скачках артериального давления, как и при тепловом ударе, необходимо обращаться за медицинской помощью.Ранее врач объяснил, насколько темными должны быть солнцезащитные очки.
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это интересно здоровье заболевания жара
это интересно здоровье заболевания жара

В жару скачок давления можно принять за тепловой удар — врач

22:07 18.07.2023
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2023
© Sputnik / Александр Кряжев
/
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Специалист перечислил признаки внезапного повышения давления в жару.
Для людей, у которых уже есть проблемы с давлением, жара может стать дополнительным испытанием. Физическая активность в такое время может приводить к резким скачкам артериального давления, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев радио Sputnik.
"Если человек "затрудоголился" и не пил нужного количества воды в жару, то могут быть проблемы с давлением, причем и в ту, и в другую сторону. У него может пробки начать вышибать, а может, наоборот, давление начать падать, это зависит от человека. Тут есть ряд заметных симптомов. При повышении давления обычно бросает в жар, лицо краснеет, сердце начинает быстро колотиться и возникает ощущение тошноты. Если давление снижается во время жары, то человек становится похож на вялую муху", – объяснил специалист.
Причиной подобных симптомов может быть не только резкое изменение артериального давления, но и тепловой удар.
"Эти симптомы можно принять за тепловой удар, поэтому важно при недомогании первым делом измерить давление и температуру. Если у человека температура 40, а давление низкое, то это тепловой удар. Исходя из этих показателей и надо решать, как помочь организму", – добавил Хухрев.
Также он напомнил, что при скачках артериального давления, как и при тепловом ударе, необходимо обращаться за медицинской помощью.
Ранее врач объяснил, насколько темными должны быть солнцезащитные очки.
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