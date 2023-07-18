https://uz.sputniknews.ru/20230718/jara-davleniye-vrach-rekomendatsii-36959340.html

В жару скачок давления можно принять за тепловой удар — врач

В жару скачок давления можно принять за тепловой удар — врач

Специалист перечислил признаки внезапного повышения давления в жару.

2023-07-18T22:07+0500

2023-07-18T22:07+0500

2023-07-18T22:07+0500

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жара

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Для людей, у которых уже есть проблемы с давлением, жара может стать дополнительным испытанием. Физическая активность в такое время может приводить к резким скачкам артериального давления, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев радио Sputnik.Причиной подобных симптомов может быть не только резкое изменение артериального давления, но и тепловой удар.Также он напомнил, что при скачках артериального давления, как и при тепловом ударе, необходимо обращаться за медицинской помощью.Ранее врач объяснил, насколько темными должны быть солнцезащитные очки.

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