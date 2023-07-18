В жару скачок давления можно принять за тепловой удар — врач
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Специалист перечислил признаки внезапного повышения давления в жару.
Для людей, у которых уже есть проблемы с давлением, жара может стать дополнительным испытанием. Физическая активность в такое время может приводить к резким скачкам артериального давления, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев радио Sputnik.
"Если человек "затрудоголился" и не пил нужного количества воды в жару, то могут быть проблемы с давлением, причем и в ту, и в другую сторону. У него может пробки начать вышибать, а может, наоборот, давление начать падать, это зависит от человека. Тут есть ряд заметных симптомов. При повышении давления обычно бросает в жар, лицо краснеет, сердце начинает быстро колотиться и возникает ощущение тошноты. Если давление снижается во время жары, то человек становится похож на вялую муху", – объяснил специалист.
Причиной подобных симптомов может быть не только резкое изменение артериального давления, но и тепловой удар.
"Эти симптомы можно принять за тепловой удар, поэтому важно при недомогании первым делом измерить давление и температуру. Если у человека температура 40, а давление низкое, то это тепловой удар. Исходя из этих показателей и надо решать, как помочь организму", – добавил Хухрев.
Также он напомнил, что при скачках артериального давления, как и при тепловом ударе, необходимо обращаться за медицинской помощью.
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